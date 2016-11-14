Власенко о "плане Путина": А сколько Порошенко оставляет налогов в РФ?

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Понедельник, 14 ноября 2016, 14:43

Во фракции "Батькивщина" считают, что акции протеста, якобы запланированные в России для расшатывания ситуации в Украине, составляют меньшую угрозу, чем действия президента Петра Порошенко.

Это следует из слов депутата от "Батькивщины" Сергея Власенко на согласительном совете парламента.

Ранее глава Верховной Рады призвал фракции договориться не дестабилизировать ситуацию в Украине, чтобы не повторить молдовский сценарий, где на выборах президента победил пророссийских кандидат Игорь Додон.

"Андрей Владимирович, Вы упомянули Молдову – но не сказали основное по Молдове, как мне кажется. Больше всего по скепсису по европейскому выбору прибавили в Молдове те, кого называют евроворы. Это те, кто на лозунгах европейской интеграции пришли ко власти и начали воровать средства из государственного бюджета Молдовы – и украли миллиард. Это то, что почти доказано в Молдове", – сказал Власенко.

"К сожалению, в этом мы достойно следуем этому примеру Молдовы. Пришли на лозунгах европейского развития и воруют деньги из государственного бюджета", – добавил он.

"Много здесь рассказывали о плане Путина и о президенте воюющей страны. А у меня простой вопрос: а сколько миллионов рублей налогов платит президент воюющей страны в бюджет страны-агрессора? Простой вопрос тем, кто рассказывает здесь о планах Путина", – заявил депутат.

По словам Власенко, те люди, у которых забрали все из банков, "не понимают владельца единственного в Украине банка, который стабильно увеличивает свою прибыль вдвое, не понимают они его – потому что у них все забрали, а он почему-то, на падающей системе, зарабатывает каждый год вдвое (больше)".

"Когда мне говорят о плане Путина, я вспоминаю о президенте, который проламывал через этот парламент особый статус для Донбасса. И я вспоминаю погибших ребят 31-го числа, которые погибли именно потому, что президент проламывал незаконным способом голосование за особый статус Донбасса. И это причина – а не те люди, которые стояли и требовали того, чтобы украинское государство сохранилось как государство", – заявил он.

"Поэтому давайте не ставить все с ног на голову. Еще раз подчеркиваю: план Путина – скажите, сколько платит президент в бюджет Российской Федерации, за деньги которого оружие покупается Российской Федерацией, поддерживаются сепаратисты (в Украине) и так далее", – призвал Власенко.

Он добавил, что комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления "полностью готов ко дню местного самоуправления, который можно провести на следующей – не этой – пленарной неделе".

"В комитете мы прошли все законопроекты, готовые ко второму чтению и переданы в структурные подразделения секретариата Аппарата Верховной Рады для окончательного оформления", – заявил Власенко.

Ранее лидер "Батькившины" Юлия Тимошенко заявила, что ее партия поддержит проведение 15 ноября всеукраинской акции протеста обманутых вкладчиков банков в случае невыполнения требований их ультиматума.

А в СБУ заявили о том, что такая акция является составляющей плана "Шатун", составленного в Кремле для дестабилизации ситуации в Украине и отсрочки предоставления ей безвизового режима с ЕС.

Алена Рощенко, УП

Темы: Батькивщина акции Путин Росcия Порошенко
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IP: 188.163.107.---Василь Таранович14.11.2016 15:44
Так ціль кожної політичної сили прийти до влади для вирішення своїх програмових засад. А хіба БПП,Народний фронт не з цими цілям шли на вибори? Ось вони отримали владу, і що ми бачимо від їньої діяльності? Пограбунок держави і більше нічого. Для чого нападають тролі шоколадні і кролячі на опозиційні сили? Для того щоб і далі грабувати з народної казни,і люба критика ними сприймається як рука Москви і п'ята колона,хоча є і такі,як Опоблок,відверто вороже угрупування бандитів,не покараних народом. Але ж інових пора вже садити за злочини проти народу,вони самі вступають в зговір з бандитами і голосують разом,бо коаліції як такої не існує.Тому ті партії які вийшли з коаліції і загрожують блоку Порошенко-Яценюк. Декларації показали,що найбільше заробили(награбували)любі друзі Порошенка і закулісні керівники цієї держави-Ахметов,Коломойський,Пінчук і новий олігарх Сеня Кролик. Так що нам потрібно терпіти до кінця,як Януковича,а потім скидати силою? А до цього йде.
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IP: 193.93.187.---dnipro14.11.2016 14:58
"І я згадую загиблих хлопців 31-го числа, які загинули саме тому, що президент проламував у незаконний спосіб голосування за особливий статус Донбасу."

воно згадує хлопців... винуватий той хто кинув гранату та організував цей злочин. Але ж цей спіч так гарно говориться...

біда України - ось такі закляті популісти, як юля і компанія, які готові заплатити БУДЬ-ЯКУ ціну (ДЕРЖАВИ, ЛЮДЕЙ, але тільки НЕ ВЛАСНУ) аби дорватися до владного корита.
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