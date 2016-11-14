Суд запретил эксплуатацию скандальной свалки в Львове

Львовский окружной админсуд 10 ноября обязал львовскую власть прекратить деятельность Грибовицкой свалки.

Об этом говорится в сообщении Львовской области на Facebook в понедельник.

Ведомство отмечает, что именно оно в июле инициировало запрет эксплуатации этой свалки, подав соответствующий иск к мэру Львова и исполнительного комитета горсовета.

В соответствии с позицией прокуратуры, вывоз мусора на эту свалку был незаконным. Также ведомство обвинило власти города в затягивании выделения участка для новой свалки и со строительством завода для переработки мусора.

Одновременно, этим же судом прокуратуре отказано в признании противоправной бездеятельности относительно незакрытия Львовского городского полигона твердых бытовых отходов и проведения его рекультивации и выбора земельного участка для создания нового полигона и строительства на нем мусороперерабатывающего завода, и тому подобное.

Прокуратура думает над тем, чтобы обжаловать это решение.

Как известно, завал на Грибовицкой свалке произошел 30 мая, после того, как там возник пожар.

Спасатели нашли под завалами тела трех своих коллег, четвертый пропал без вести.

После этого эксплуатацию свалки приостановили, а львовское мусор стали вывозить в другие города Украины.

Подробнее о ситуации с мусором во Львове читайте в материале УП "Завал Садового. Почему Львов попал в мусорный коллапс" и интервью Садового на УП.

Олег Шанковский, УП