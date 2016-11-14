Деканоидзе осторожно ответила о планах

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Понедельник, 14 ноября 2016, 16:08

Хатия Деканоидзе пока не говорит о своих политических планах, но намерена после увольнения с должности главы Национально полиции сперва заняться личными делами.

Об этом она сказала на пресс-конференции после объявления о своей отставке.

На вопрос о готовности присоединиться к новой политической силе Михэила Саакашвили, в которую могут войти ушедшие с должностей украинских чиновников выходцы из Грузии – Деканоидзе ответила:

"Я – не политик. Как главе Национальной полиции мне закон запрещает быть политиком. Это в законе о национальной полиции написано. Я была человеком-менеджером правопорядка, который делала свою работу", – заявила Деканоидзе.

"Я сейчас собираюсь немножко заняться своим сыном, здоровьем – и потом уже опять встретимся", – призналась она.

"О будущем – уже в будущем" – сказала Деканоидзе.

Она также сказала: "Я не должна оценивать свою отставку. Я сказала всё в своем заявлении. Остальное должны оценивать наши дорогие, любимые украинцы".

"Что касается реформаторов-грузинов, я – гражданка Украины. У меня другого гражданства нету, так что Украину у меня никто не отнимет", – заявила также Деканоидзе.

Алена Рощенко, УП

Темы: Деканоидзе Саакашвили
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