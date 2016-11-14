РосСМИ показали задержанных "за убийство Моторолы"

12115 просмотров
1
Понедельник, 14 ноября 2016, 16:44

РосСМИ сообщают о задержании боевиками "ДНР" шестерых человек, которых якобы подозревают в убийстве Моторолы.

В частности, сюжет об этом вышел в программе известного пропагандиста Дмитрия Киселева.

"Этой новости мы ждали особо. На след диверсантов, причастных к теракту, в котором погиб легендарный комбат, напали. При этом участники особого подразделения украинских нациков арестованы", - заявил Киселев. Затем в эфир вышел сюжет, на котором боевики ведут шесть задержанных. Их лица скрыты. Называется имя только одного из них – Эрнест Попов.

 

Как говорится в сюжете, он причастен к батальону Азов.

На видео задержанный рассказывает: "Я приехал в Киев и вступил в батальон "Азов". Попал на базу "Атек". Была тактика, учили собирать и разбирать автоматы. Потом мне дали задание приехать в Донецк, вступить в ячейку Misanthropic Division", - рассказал он.

 
кадр из сюжета россии-1

Ранее в Misanthropic Division отрицали задержание членов группы в Донецке, а также причастность к убийству боевика "Моторолы". 

Как известно, 16 октября в лифте жилого дома в Донецке погиб один из боевиков "ДНР" Арсен "Моторола" Павлов: самодельное взрывное устройство сработало, когда тот возвращался домой. "Моторола" и его охранник получили травмы, несовместимые с жизнью. 

Павлова неоднократно обвиняли в убийстве украинских военных, в том числе – заложников.

В комментарии Kyiv Post, отвечая на вопрос о том, что его обвиняют в убийстве "киборга" Игоря Брановицкого, он сам заявил, что убил 15 украинских военнопленных.

Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко обвинил Киев в убийстве боевика и заявил, что покушением на Арсена "Моторолу" Павлова Украина объявила войну самопровозглашенной "ДНР".

Украинская правда

Темы: Донбасс убийство "ДНР"
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
АТО: 35 атак, боевики продолжают обстреливать Станицу Луганскую 14 ноября 2016, 07:42
СЦКК: Боевики из тяжелой артиллерии обстреляли мирный поселок, есть погибший 13 ноября 2016, 23:17
В Донецкой области боевику "Оплота" дали 3 года 13 ноября 2016, 20:27
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 5.248.91.---Alex Ataxia14.11.2016 18:50
Оставьте коммент на страницах рос."сми"Вести,НТВ,RT,LN.ведущим,редакторам в вк,ок:
За вранье про Украину сядете в тюрьму,для киселева,сулейманова,симоньян,бродского будет приостановлен запрет на казнь.
перешлите коллегам.
Haag erwartet Putin.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Совет ЕС: визы для украинцев должны быть отменены "вовремя"
Чаус объявлен в международный розыск - НАБУ
Украина снова опустилась в рейтинге свободы интернета
Деканоидзе не видит в Трояне независимого человека
Все новости
6 советов

Как уберечься от мороза

Интервью

Режиссер Нариман Алиев: О нас за границей знают не больше, чем мы о Венесуэле