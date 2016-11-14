Новая заместитель Авакова будет судиться за "фейки" и "травлю" со СМИ

3599 просмотров
2
Понедельник, 14 ноября 2016, 17:47

Новая заместитель министра внутренних дел по вопросам евроинтеграции Анастасия Деева будет подавать иски к СМИ из-за скандальных публикаций о ее личной жизни.

Об этом сообщил ее супруг Георгий Деев в Facebook.

"Хочу обратиться к тем, кто реализовал эту травлю, основанную на системном сливе и на миксе личных фотографий с фейковыми. Все эти СМИ, со странными доменами типа in.ua, будут указаны в судебном иске", – написал он.

"И нет, я не тешу себя надеждой выиграть суд, я просто буду отстаивать честь моей жены. Потому что у вас нет права вторгаться в нашу приватную жизнь", – заявил Деев.

"Вы можете давать оценку опыту, профессионализму, проектам (жаль, что в МВД не ознакомили общественность с профайлом Анастасии Деевой) и – черт с ним – оценивайте даже возраст. Вы также можете обсуждать бумажку, на которой чьи-то руки напечатали "10 лет стажа", но вы не будете вторгаться в наше личное пространство", – добавил он.

По словам Георгия Деева, "черные комментаторы", оскорбив его семью, "собственноручно загнали себя в средневековье".

Он также написал, что Анастасия Деева из-за скандалов сказала, что больше никогда не сможет любить людей, – но и поблагодарил тех, кто поддержал ее.

Как известно, 11 ноября новым заместителем министра внутренних дел по вопросам евроинтеграции стала 24-летняя Анастасии Деева.

Глава МВД Арсен Аваков считает, что молодая женщина сможет "оптимально сопровождать текущие проекты, координировать проектный офис под стратегическим руководством министра, осуществлять коммуникацию с иностранными партнерами".

Однако назначение Деевой вызвало живое обсуждение общественности. Кроме того, сеть взорвали ее интимные фотографии.

Алена Рощенко, УП

Темы: МВД СМИ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Аваков удовлетворил отставку Деканоидзе немедленно 14 ноября 2016, 15:37
Аваков приказал правоохранителям жестко пресекать провокации 14 ноября 2016, 15:15
Аваков ждет позицию Деканоидзе относительно отставки 14 ноября 2016, 14:50
Комментарии — 2
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 37.229.144.---Иван Лень14.11.2016 18:37
Гоша, тебе не со СМИ надо судиться, а жене объяснить некоторые правила поведения культурных людей...
Да и выяснить, каким макаром и зачем она прошла на такую интересную должность - тоже.
ОтветитьС цитатой
IP: 93.75.36.---formalin14.11.2016 18:24
Але ж фраза, процитована її чоловіком, прямо вказує, що людина не на своєму місці. Бо робота у владі - це, за великим рахунком, служіння людям. А як можна служити людям, якщо ти - мізантроп?
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Совет ЕС: визы для украинцев должны быть отменены "вовремя"
Чаус объявлен в международный розыск - НАБУ
Украина снова опустилась в рейтинге свободы интернета
Деканоидзе не видит в Трояне независимого человека
Все новости
6 советов

Как уберечься от мороза

Интервью

Режиссер Нариман Алиев: О нас за границей знают не больше, чем мы о Венесуэле