Оппоблок заявляє, що план Кремля "Шатун" придумали в НФ

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Понедельник, 14 ноября 2016, 18:03

Партия "Оппозиционный блок" просит СБУ расследовать деятельность партии "Народный фронт" из-за распространения придуманного ими плана "Шатун".

Об этом говорится в заявлении партии на официальном сайте.

"План "Шатун" придуман "Народным фронтом". Об этом свидетельствует заявление спикера Верховной Рады Парубия об инциденте с участием лидера нашей фракции Юрия Бойко на Согласительном совете. Судя по заявлению спикера, "фронтовики" придумывают текст "Шатуна" "по ходу пьесы", дописывая каждый день в  этот свой план новые пункты", - сказано в заявлении.

"Оппозиционный блок требует от СБУ расследовать деятельность "Народного фронта", так досконально знающего и распространяющего так называемый  план "Шатун"", - говорится в заявлении.

Как известно, в октябре нардеп "Народного фронта" Антон Геращенко запостил в своем Facebook ссылки на материалы с сайта "Киберхунты" с якобы документами с почты помощника президента РФ Владислава Суркова. Геращенко уже тогда назвал "документы" достоверными.

Один из документов касается дестабилизации на Закарпатье. Второй документ о нибитоплан "шатун", направленный на дестабилизацию политической ситуации в стране в течение ноября 2016 году до марта 2017.

В СБУ не сообщают, подтверждена ли идентичность "Плана Шатун", который был среди так называемых "писем Суркова", которые были обнародованы хакерами, однако повторяют, что некоторые документы по Закарпатью совпадают с ранее изъятыми документами.

Как известно, Бойко дважды бил Ляшко, когда тот в своем выступлении на согласительном совете обвинял его в работе на Россию.

Украинская правда

Темы: Оппозиционный блок Народный фронт Ляшко
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Комментарии — 2
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IP: 46.119.253.---Sergey Nikolaev14.11.2016 18:46
Пусть Оппоюлок попросит себя расследовать СБУ, а то людей на митинги они выводят, а виноватыми кого угодно сейчас будут делать. И Батькивщину заодно, которая тоже неровно дышти в сторону москвы.
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IP: 37.229.144.---Иван Лень14.11.2016 18:39
В Народном фронте?! Ну уж во всяком случае - не в Кремле... :))
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