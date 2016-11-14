Израиль готовится признать Голодомор геноцидом против украинцев

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Понедельник, 14 ноября 2016, 18:31

Президиум израильского Кнессета утвердила рассмотрение резолюции о признании Голодомора актом геноцида украинского народа.

Об этом сообщает израильское консульство в Украине.

"Сегодня президиум Кнессета во главе со спикером Юлием Йоэлем Эдельштейном утвердил рассмотрение резолюции о признании Голодомора актом геноцида украинского народа. Обсуждать вопрос парламентарии будут на текущей пленарной неделе. Выдвинула тему вице-спикер Кнессета, депутат от партии "Ликуд" Нава Бокер", - сказано в сообщении.

Инициировал разработку резолюции почетный консул Израиля в Западном регионе Украины Олег Вишняков.

"Факт того, что израильские парламентарии понимают необходимость принятия этой резолюции, делает наши народы ближе. Израильтяне – единственный народ, который, как никто, понимает трагедию украинцев, тот умышленный геноцид, который был инициирован сталинским режимом", - сказал он.

Израиль может стать 25 страной, признает Голодомор геноцидом украинского народа.

Украинская правда

Темы: Израиль голодомор геноцид
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