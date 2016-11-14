Из-за снегопада обесточены полтысячи населенных пунктов

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Понедельник, 14 ноября 2016, 19:25

Из-за непогоды остаются обесточенными 573 населенных пункта Украины.

Об этом говорится в сообщении ДСНС в понедельник.

Информация приводится по состоянию на 15 час.

"Остаются обесточенными 573 населенных пункта в 11 областях, а именно: Хмельницкая - 144 н.п., Тернопольская - 123 н.п., Ивано-Франковская - 88 н.п., Львовская - 53 н.п., Винницкая - 50 н.п., Черновицкая - 33 н.п., Киевская - 27 н.п., Полтавская - 27 н.п., Сумская - 14 н.п., Житомирская - 13 н.п., Черкаська- 1 н. п.", - сказано в сообщении.

Указывается, что к восстановлению энергоснабжения привлечены 591 бригада облэнерго.

Спасатели отмечают, что в течение суток освободили из снежных заносов около 2 тыс. 529 автомобилей, в которых находилось 7 тыс. 271 человек.

"Тяжелой инженерной техникой ДСНС в течение суток расчищено около 200 км дорог", - говорится в сообщении ведомства.

Указывается, что осложнения погодных условий было зафиксировано в 15 областях Украины, где выпала месячная норма осадков в виде снега и мокрого снега.

Украинская правда

Темы: погода Украина чрезвычайное происшествие
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