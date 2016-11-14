В понедельник боевики стреляли менее интенсивно, чем обычно
В понедельник боевики несколько уменьшили интенсивность обстрелов украинских позиций, однако продолжили использовать запрещенное минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает пресс-центр АТО.
"Из минометов калибра 120 и 82 миллиметров обстреляно Красногоровку, Широкино, Крымское, Луганское, Новоалександровку и Трехизбенку", - сказано в сообщении.
В то же время Новоалександровку, Крымское, Авдеевку, балку Кошарную и Широкино обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Всего в течение дня произошло 12 обстрелов.
Украинская правда
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