В понедельник боевики стреляли менее интенсивно, чем обычно

В понедельник боевики несколько уменьшили интенсивность обстрелов украинских позиций, однако продолжили использовать запрещенное минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"Из минометов калибра 120 и 82 миллиметров обстреляно Красногоровку, Широкино, Крымское, Луганское, Новоалександровку и Трехизбенку", - сказано в сообщении.

В то же время Новоалександровку, Крымское, Авдеевку, балку Кошарную и Широкино обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Всего в течение дня произошло 12 обстрелов.

Украинская правда