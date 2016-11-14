В Кремле рассказали, для чего созванивались Путин и Трамп

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Понедельник, 14 ноября 2016, 22:37

Президент России Владимир Путин и новоизбранный президент США Дональд Трамп договорились нормализировать отношения между странами.

Об этом говорилось во время телефонного разговора между двумя лидерами, сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе разговора Путин и Трамп не только сошлись в оценке нынешнего крайне неудовлетворительного состояния российско-американских отношений, но и высказались в пользу активной совместной работы по их нормализации и выведению в русло конструктивного взаимодействия по самому широкому кругу вопросов", - сказано в сообщении.

"Подчёркнута, в частности, важность создания надёжной основы двусторонних связей путём развития их торгово-экономического компонента", - добавили в Кремле.

Собеседники также условились продолжить контакты по телефону и в перспективе предусмотреть личную встречу.

Украинская правда

Темы: США Росcия
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