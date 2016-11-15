Суд открыл производство по иску Мартиросяна к СБУ из-за инцидента с "Белавиа"

00
1
Вторник, 15 ноября 2016, 01:41

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Армена Мартиросяна к СБУ из-за инцидента с самолетом авиакомпании "Белавиа".

Об этом говорится на сайте суда.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Армена Мартиросяна в Службу безопасности Украины о признании противоправными их действий при возвращении самолета авиакомпании "Белавиа" в аэропорт "Киев", - говорится в сообщении.

Судебное заседание назначено на 26 января.

Как известно, 21 октября самолет авиакомпании "Белавиа" вернули в киевский аэропорт "Жуляны" под угрозой поднять истребители. Боинг 737-800 выполнял рейс по маршруту Жуляны (Киев) - Минск, но был вынужден вернуться в аэропорт вылета. На борту находились 136 пассажиров и 6 членов экипажа.

После посадки с борта воздушного судна правоохранительные органы Украины сняли одного пассажира, который является гражданином АрменииАрмена Мартиросяна.

В СБУ Украины сообщили, что самолет "Белавиа" был возвращен в аэропорт "Жуляны" (Киев) из-за того, что СБУ получила информацию об иностранном гражданине и возможной угрозе нацбезопасности государства.

Мартиросян с начала событий на Майдане в Киеве фигурировал в сообщениях СМИ как сторонник позиции тогдашней власти Украины, публиковал отрывки книги экс-главы МВД Виталия Захарченко о "кровавом Майдане" и обращался к экс-президенту Виктору Януковичу от имени организации "Гражданский союз" с призывами "обуздать "Свободу", действия которой ведут к "фашизации общества". 

Позже Мартиросян подал на СБУ в суд.

Темы: СБУ суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
СБУ: Россия захватывает украинское имущество в Крыму 14 ноября 2016, 13:24
СБУ задержала криминального авторитета "Григору" 14 ноября 2016, 10:06
В Донецкой области боевику "Оплота" дали 3 года 13 ноября 2016, 20:27
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 46.165.173.---farabundo15.11.2016 02:21
Почему этот фрик (мартиросян) так смеется над всеми Украинцами? Может быть по тому, что мы сами, своей беззубостью к врагам всего украинского, позволяем это делать "всяким" мартиросянам?
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
США ввели санкции против шести "депутатов" Госдумы от Крыма
Полиция открыла дело по факту драки между Бойко и Ляшко
Суд арестовал торговый центр "Гулливер"
Залищук и Найема исключили из международных делегаций
Все новости
ФОТО. ВІДЕО

Журналисты отыскали испанскую виллу Порошенко

Музыка

7 групп-открытий украинской сцены в 2016 году