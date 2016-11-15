Сутки в АТО: Боевики били 21 раз, применяли тяжелые минометы
За прошедшие сутки в зоне АТО боевики открывали огонь 21 раз, используя при этом запрещенное минскими договоренностями вооружение.
Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на странице в Facebook.
"На Мариупольском направлении из 152 миллиметровой артиллерии была обстреляна Марьинка. А из минометов калибра 120 и 82 миллиметра - Красногоровка и Широкина. Также в этих районах российско-оккупационный контингент вел огонь из гранатометов и зенитных установок. По Марьинке стрелял и снайпер", - говорится в сообщении.
На Луганском направлении боевики из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по Новоалександровке, Трехизбенке, балке Кошарной, Крымскому и Лопаскино. Также Крымское обстрелял снайпер.
На Донецком направлении боевики из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов обстреливали украинские позиции в районе Авдеевки и Луганского.
Из 122 миллиметровой артиллерии террористы вели огонь по Новобахмутовке.
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