Путин поздравил Додона с победой и пригласил в Москву

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Вторник, 15 ноября 2016, 08:54

В Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин поздравил Игоря Додона с победой на выборах президента Республики Молдова и пригласил его посетить Россию с визитом.

Об этом сообщает пресс-служба президента РФ.

"Президент России выразил настрой на конструктивный диалог и активную совместную работу по развитию российско-молдавских отношений в соответствии с положениями Договора о дружбе и сотрудничестве, пятнадцатая годовщина которого отмечается в эти дни", - сообщает пресс-служба.

Путин пригласил лидера Додона посетить Россию с визитом и пожелал ему успехов в ответственной деятельности во главе государства.

Как сообщалось, новоизбранный президент Молдовы Игорь Додон считает, что Соглашение об ассоциации с Евросоюзом ничего не дало его стране и открыто выступает за партнерство с РФ.

Отметим, что лидер Партии социалистов Игорь Додон уже заявлял, что свой первый визит в качестве главы государства он совершит в Россию.

Напомним, в воскресенье в Молдове состоялся второй тур президентских выборов. По результатам подсчета всех голосов на выборах президента Молдовы, победу одержал лидер Социалистической партии Игорь Додон.

"Европейская правда"

Темы: Молдова Росcия виборы Путин
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IP: 194.44.160.---Семенен15.11.2016 09:18
Для маленької відсталої сільськогосподарської країни мати величезний голодний і тому невибагливий ринок підкріплений нафтодоларами - приваблива річ. Особливо, коли є такий потужний буфер, як Україна. Але якщо впаде Україна, то Додон буде в Путіна використаний г а н дон. Просто непотрібна річ, яку в Сибір викинуть. Але молдовани і логіка, то якісь взаємовиключаючі речі.
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