Разговор с Трампом инициировал Путин

Разговор Дональда Трампа, избранного президентом США, и президента Российской Федерации Владимира Путина состоялся 14 ноября по инициативе последнего.

Как сообщается на сайте Greatagain.gov, Путин позвонил Трампу, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах.

По сообщению, лидеры двух стран обсудили широкий круг вопросов, в том числе угрозы и вызовы, которые стоят перед Соединенными Штатами Америки и Россией, стратегические экономические вопросы и исторические отношения США и России, которые насчитывают более 200 лет.



Трамп сказал Путину, что он надеется иметь крепкие отношения с Россией и ее народом.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Трамп договорились нормализовать отношения между Россией и США.