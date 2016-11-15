Разговор с Трампом инициировал Путин

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Вторник, 15 ноября 2016, 09:13

Разговор Дональда Трампа, избранного президентом США, и президента Российской Федерации Владимира Путина состоялся 14 ноября по инициативе последнего.

Как сообщается на сайте Greatagain.gov, Путин позвонил Трампу, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах.

По сообщению, лидеры двух стран обсудили широкий круг вопросов, в том числе угрозы и вызовы, которые стоят перед Соединенными Штатами Америки и Россией, стратегические экономические вопросы и исторические отношения США и России, которые насчитывают более 200 лет.

Трамп сказал Путину, что он надеется иметь крепкие отношения с Россией и ее народом.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Трамп договорились нормализовать отношения между Россией и США.

Темы: США Росcия Путин Трамп виборы
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