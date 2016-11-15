На Институтской поставили забор и металлоискатели в ожидании акций

В центре Киева в ожидании акций протеста правоохранители несут усиленную охрану.

В частности, на улице Институтской вблизи правительственного квартала во вторник находится много представителей Нацгвардии.

"Есть металлический забор и металлоискатели, но проход пока свободен", – пишет журналистка Кристина Бердинских в Twitter по состоянию на 9:20.

Інститутська. Є металевий паркан і металошукачі, але прохід поки вільний. pic.twitter.com/sgqyuY8qHn — Kristina Berdynskykh (@berdynskykh_k) November 15, 2016

Как известно, улицу Крещатик правоохранители решили перекрыть из-за угрозы терактов.

Під Радою почали "ламатися" автомобілі. pic.twitter.com/Tg77FQZ0uX — Ще той Кудимець (@Zoreslav4yk) November 15, 2016

На 15 ноября объявлены акции обманутых вкладчиков банков. В частности, их поддерживают "Оппозиционный блок" представителей предыдущей власти и "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Служба безопасности Украины заявляла, что 15 ноября акциями протеста обманутых вкладчиков банков стартует Кремлевский план "Шатун" по дестабилизации ситуации в Украине.