На Институтской поставили забор и металлоискатели в ожидании акций

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Вторник, 15 ноября 2016, 09:35

В центре Киева в ожидании акций протеста правоохранители несут усиленную охрану.

В частности, на улице Институтской вблизи правительственного квартала во вторник находится много представителей Нацгвардии.

"Есть металлический забор и металлоискатели, но проход пока свободен", – пишет журналистка Кристина Бердинских в Twitter по состоянию на 9:20.

Как известно, улицу Крещатик правоохранители решили перекрыть из-за угрозы терактов.

На 15 ноября объявлены акции обманутых вкладчиков банков. В частности, их поддерживают "Оппозиционный блок" представителей предыдущей власти и "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Служба безопасности Украины заявляла, что 15 ноября акциями протеста обманутых вкладчиков банков стартует Кремлевский план "Шатун" по дестабилизации ситуации в Украине.

Темы: акции Киев
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