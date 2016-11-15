Сюмар требует от СБУ выяснить, кто из депутатов летает в Москву через Минск

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Вторник, 15 ноября 2016, 10:47

Депутат от "Народного фронта" Виктория Сюмар требует от СБУ выяснить, кто из депутатов летает в Москву, пересадкой через Минск.

Об этом она заявила, выступая в Верховной Раде во вторник.

"Ира Геращенко вчера говорила, что она знает многих коллег, которые в Минске пересаживаются (на самолет) на Москву. Считайте это моим депутатским запросом в Службу Безопасности Украины. Кто это делает? Кто туда летает? И за что? И за какие деньги здесь в Киеве нам пытаются принести все эти мины?" – заявила она, демонстрируя осколок мины, привезенный из зоны АТО.

Депутат также пообещала, что в случае, если в Киеве будут раздаваться выстрелы, она станет рядом с полицией, поскольку "это будут стрелять не активисты, это будут стрелять агенты".

"Потому что нет большей чести, чем умереть за свою страну. А бороться за власть, используя деньги врага, нанимая людей с оружием, обманывая их – это наверное самый большой грех, который может быть в жизни. И не будет ему прощения", – сказала Сюмар.

Как известно, в понедельник во время согласительного совета парламента депутат Олег Ляшко обвинил главу фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко в том, что он регулярно летает в Москву для согласования своей деятельности с Кремлем. В ответ Бойко набросился на Ляшко с кулаками.

Ранее журналисты Слідство.інфо выяснили, что чартерные рейсы из Киева в Москву через Беларусь осуществляет авиакомпания "Бизнес-Эйрлайнз", связанная с офшорами президента Петра Порошенко.

Прямое авиасообщение между Украиной и Россией отменено.

Ранее сообщалось, что во вторник в Киеве запланированы массовые акции. Людей на них, в том числе, нанимали за деньги в соцсетях.

Олег Шанковский, УП

Темы: Росcия авиа
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Комментарии — 3
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IP: 95.141.31.---Владислав Зибко15.11.2016 12:10
Александра Бондаренко:
СБУ явно должны работать лучше. Особенно после вскрытия переписки Столяровой, в которой вскрылось много фактов интересных и фамилий. Нужно каждого проверить, а то у нас судя по всему пол рады агенты кремля.
Согласен с вами, но если сравнить работу СБУ три года назад, то сейчас они работают на уровень выше нежели тогда, хотя возможно в чем-то и недорабатывают. Пусть в путинских агентов кость в горле станет, но план "ШАТУН" или шутя "шалун", не пройдет.
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IP: 93.74.65.---Александра Бондаренко15.11.2016 11:56
СБУ явно должны работать лучше. Особенно после вскрытия переписки Столяровой, в которой вскрылось много фактов интересных и фамилий. Нужно каждого проверить, а то у нас судя по всему пол рады агенты кремля.
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IP: 91.199.93.---chesno115.11.2016 11:01
а Сюмар почему не интересуется в СБУ кто из президентов Украины платит налоги в бюджет России? это вам не на самолете летать
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