Регламентный комитет решил не браться за драку Бойко и Ляшко

У комитета Верховной Рады по вопросам регламента нет полномочий рассматривать драки вне пленарных заседаний, сказал руководитель комитета Верховной Рады Павел Пинзеник.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах ВР во вторник, передает Интерфакс-Украина.

"У него (регламентного комитета) нет полномочий рассматривать этот инцидент (драку между руководителем фракции "Оппозиционный блок" Юрием Бойко и лидером Радикальной партии Олегом Ляшко)", - сказал он.

По словам Пинзеника, регламентный комитет уполномочен рассматривать конфликты, которые возникают во время пленарных заседаний Рады.

"Конфликты, которые возникают во время согласительного совета, за пределами Верховной Рады – где угодно в другом месте – это уже не вопрос к регламентному комитету", - отметил Пинзеник.

Как сообщалось, в понедельник, 14 ноября, во время заседания согласительного совета лидеров депутатских групп и фракций в Верховной Раде между лидером Радикальной партии О.Ляшко и руководителем фракции партии "Оппозиционный блок" Ю.Бойко произошла потасовка.

Спикер парламента Андрей Парубий поручил разобраться в инциденте Регламентному комитету. "Дал поручение Регламентному комитету парламента разобрать ситуацию с дракой между депутатами во время согласительного совета", - написал Парубий в Твиттер.

Позже в этот же день полиция открыла уголовное производство по факту драки в Верховной Раде Украины между Ю.Бойко и О.Ляшко по ч. 2 ст. 346 (угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.