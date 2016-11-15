Регламентный комитет решил не браться за драку Бойко и Ляшко
У комитета Верховной Рады по вопросам регламента нет полномочий рассматривать драки вне пленарных заседаний, сказал руководитель комитета Верховной Рады Павел Пинзеник.
Об этом он сказал журналистам в кулуарах ВР во вторник, передает Интерфакс-Украина.
"У него (регламентного комитета) нет полномочий рассматривать этот инцидент (драку между руководителем фракции "Оппозиционный блок" Юрием Бойко и лидером Радикальной партии Олегом Ляшко)", - сказал он.
По словам Пинзеника, регламентный комитет уполномочен рассматривать конфликты, которые возникают во время пленарных заседаний Рады.
"Конфликты, которые возникают во время согласительного совета, за пределами Верховной Рады – где угодно в другом месте – это уже не вопрос к регламентному комитету", - отметил Пинзеник.
Как сообщалось, в понедельник, 14 ноября, во время заседания согласительного совета лидеров депутатских групп и фракций в Верховной Раде между лидером Радикальной партии О.Ляшко и руководителем фракции партии "Оппозиционный блок" Ю.Бойко произошла потасовка.
Спикер парламента Андрей Парубий поручил разобраться в инциденте Регламентному комитету. "Дал поручение Регламентному комитету парламента разобрать ситуацию с дракой между депутатами во время согласительного совета", - написал Парубий в Твиттер.
Позже в этот же день полиция открыла уголовное производство по факту драки в Верховной Раде Украины между Ю.Бойко и О.Ляшко по ч. 2 ст. 346 (угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.
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