В Киеве два "митинга", улица Грушевского перекрыта
В Киеве утром 15 ноября проходят сразу несколько митингов под правительственными зданиями.
Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды".
В частности, со стороны Верховной Рады на дороге по улице Грушевского собралось несколько сотен людей с флагами "Довольно! Время действовать".
Преимущественно это люди старшего возраста.
Несколько участников акции отказались называться, и признались, что не знают, куда они должны двигаться.
Так же прямо у входа в Верховную Раду находится другая группа людей с флагами банков. Они выкрикивают: "Гонтареву прочь, банду прочь".
Рядом с м. Арсенальная, что неподалеку от парламентского здания, также собрались люди.
Митингующие имеют на рукавах сине-желтые ленты.
Другое собрание людей находится под Национальным банком Украины.
Это также часто люди преклонного возраста сомнительного вида. Их там порядка 300-400, преимущественно они сбираются в группы и пытаются греться.
Напротив НБУ на улице Институтской стоят две сцены – от инициативы "5.10" Геннадия Балашова и от "За життя" Евгения Мураева.
Вход в Нацбанк заблокирован Нацгвардией и полицией.
Как заметил корреспондент УП, между автобусами организаторы раздают флаги. Люди держат по 2-3 флага одновременно.
В центре Киева правоохранители несут усиленную охрану в связи с запланированными митингами. Утром во вторник на улице Институтской уже стояли металлический забор и металлоискатели.
Ранее Служба безопасности Украины заявляла, что 15 ноября акциями протеста обманутых вкладчиков банков стартует Кремлевский план "Шатун" по дестабилизации ситуации в Украине.
Роман Кравец. Роман Романюк, УП
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дістало по 500грн? Вжизни не поверю, что мураев очень печётся за Украину)))))))))))
Иван Лень:
Ты по ходу надутый по жизни)))
Хйло старается расшатать Украину перед принятием безвиза? Думаю да...
Ты по ходу надутый по жизни)))
Хйло старается расшатать Украину перед принятием безвиза? Думаю да...