В Киеве два "митинга", улица Грушевского перекрыта

15873 просмотра
8
Вторник, 15 ноября 2016, 11:07
Роман Кравец, УП

В Киеве утром 15 ноября проходят сразу несколько митингов под правительственными зданиями.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды".

 
Фото УП

В частности, со стороны Верховной Рады на дороге по улице Грушевского собралось несколько сотен людей с флагами "Довольно! Время действовать".

Преимущественно это люди старшего возраста.

 

Несколько участников акции отказались называться, и признались, что не знают, куда они должны двигаться.

 
Фото Ольги Федорченко
 

Так же прямо у входа в Верховную Раду находится другая группа людей с флагами банков. Они выкрикивают: "Гонтареву прочь, банду прочь".

 

Рядом с м. Арсенальная, что неподалеку от парламентского здания, также собрались люди.

Митингующие имеют на рукавах сине-желтые ленты.

 

Другое собрание людей находится под Национальным банком Украины.

 

Это также часто люди преклонного возраста сомнительного вида. Их там порядка 300-400, преимущественно они сбираются в группы и пытаются греться.

Напротив НБУ на улице Институтской стоят две сцены – от инициативы "5.10" Геннадия Балашова и от "За життя" Евгения Мураева.

Вход в Нацбанк заблокирован Нацгвардией и полицией.

Как заметил корреспондент УП, между автобусами организаторы раздают флаги. Люди держат по 2-3 флага одновременно.

В центре Киева правоохранители несут усиленную охрану в связи с запланированными митингами. Утром во вторник на улице Институтской уже стояли металлический забор и металлоискатели.

Ранее Служба безопасности Украины заявляла, что 15 ноября акциями протеста обманутых вкладчиков банков стартует Кремлевский план "Шатун" по дестабилизации ситуации в Украине.

Роман Кравец. Роман Романюк, УП

Темы: Киев акции
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
На Институтской поставили забор и металлоискатели в ожидании акций 15 ноября 2016, 09:35
Полиция получила десяток заявок на митинги с 15 до 22 ноября 14 ноября 2016, 12:41
Из-за угрозы терактов Крещатик перекроют и поставят металлоискатели 14 ноября 2016, 10:31
Комментарии — 8
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 193.46.66.---Sergio_S15.11.2016 12:46
Ишь как гниды региональные подсуетились: плакатики с флажочками отпечатали, удочки закупили. Ничего для народного блага не жалеют!
ОтветитьС цитатой
IP: 91.219.220.---З Полтави15.11.2016 12:00
Dm Gr:
дістало по 500грн? Вжизни не поверю, что мураев очень печётся за Украину)))))))))))
ОтветитьС цитатой
IP: 194.9.36.---Dm Gr15.11.2016 11:50
З Полтави:
Иван Лень:
Ты по ходу надутый по жизни)))

Хйло старается расшатать Украину перед принятием безвиза? Думаю да...
безвіз - це чергова мулька для забивання баків простому люду коритоїдами. Не більше. ТАк що ваша версія - нуль. Людей просто все дістало.
ОтветитьС цитатой
IP: 91.219.220.---З Полтави15.11.2016 11:43
Иван Лень:
Ты по ходу надутый по жизни)))

Хйло старается расшатать Украину перед принятием безвиза? Думаю да...
ОтветитьС цитатой
IP: 194.9.36.---Dm Gr15.11.2016 11:29
чому ні слова про те, що хлопці з усієї України приїхали в Київ і вимагають відміни ганебних мит на автомобілі? Справа всього часу незалежної України. Підтримаємо їх, вони кращі, щира їм дяка!! НІхто ні за що їм не платить і вони також.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
За сутки в зоне АТО ранены 6 бойцов – штаб
Госсекретарем МинАПК может стать человек Бахматюка - РПР
Против силовика, разогнавшего студентов на Майдане, завершили следствие
Возле Мариинского парка собирают титушок
Все новости
Видео

100 человек показали, как они целуются

Образование

5 видео, как заинтересовать учеников 1-4 классов украинским языком