Янукович после отказа полиции подал в суд за "оскорбительные придирки" Луценко

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Вторник, 15 ноября 2016, 11:15

В Окружной админсуд Киева поступил иск от Виктора Януковича против генерального прокурора Юрия Луценко.

Об этом сообщили в суде.

В своем иске Янукович просит признать противоправным решение Шевченковского управления полиции Киева об отказе в составлении протокола об админправонарушении в отношении Юрия Луценко по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).

Бывший президент-беглец просит обязать Шевченковское УП ГУНП в городе Киеве составить протокол на Юрия Луценко и передать материалы административного дела для рассмотрения в Шевченковский райсуд.

Янукович считает, что Юрий Луценко при исполнении служебных обязанностей 18 августа во время пресс-конференции "допустил в отношении него нецензурные высказывания и совершил оскорбительное приставание".

Как известно, ранее Янукович через своих адвокатов подал в Шевченковское управление полиции заявление, в котором обвиняет генерального прокурора Юрия Луценко в административном правонарушении, в частности об употреблении им слова "подонок" на брифинге 18 августа.

"Я думаю, что все адекватно и никаких нецензурных слов я не употреблял. Это слово есть в словаре", - заявлял в ответ генпрокурор.

Украинская правда

Темы: Янукович Луценко
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IP: 178.94.172.---Sulzer15.11.2016 12:16
Сказане Луценком-це ще комплімент зеку.Він вартий набагато страшніших слів і прокляття.
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IP: 93.74.55.---ЦЮК15.11.2016 11:59
Ні в кого нема сумнівів, що Янукович вчинив тяжкі злочини в Україні і повинен понести кримінальну відповідальність. Разом з тим, нецензурні образливі висловлювання Генерального прокурора Українки на адресу Януковича свідчать про те, що людина без вищої юридичної освіти і необхідного морально-інтелектуального рівня займає таку відповідальну посаду в країні. У свій час відомий прокурор Вишинський дозволяв собі на судових процесах подібні вислови.
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