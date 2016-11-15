Янукович после отказа полиции подал в суд за "оскорбительные придирки" Луценко
В Окружной админсуд Киева поступил иск от Виктора Януковича против генерального прокурора Юрия Луценко.
Об этом сообщили в суде.
В своем иске Янукович просит признать противоправным решение Шевченковского управления полиции Киева об отказе в составлении протокола об админправонарушении в отношении Юрия Луценко по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).
Бывший президент-беглец просит обязать Шевченковское УП ГУНП в городе Киеве составить протокол на Юрия Луценко и передать материалы административного дела для рассмотрения в Шевченковский райсуд.
Янукович считает, что Юрий Луценко при исполнении служебных обязанностей 18 августа во время пресс-конференции "допустил в отношении него нецензурные высказывания и совершил оскорбительное приставание".
Как известно, ранее Янукович через своих адвокатов подал в Шевченковское управление полиции заявление, в котором обвиняет генерального прокурора Юрия Луценко в административном правонарушении, в частности об употреблении им слова "подонок" на брифинге 18 августа.
"Я думаю, что все адекватно и никаких нецензурных слов я не употреблял. Это слово есть в словаре", - заявлял в ответ генпрокурор.
Украинская правда
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.