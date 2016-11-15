ВР заставляет голову Николаевской области нарушать Конституцию

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Вторник, 15 ноября 2016, 11:39

Верховная Рада не смогла найти голосов, чтобы лишить депутата БПП Алексея Савченко депутатских полномочий в связи с назначением на государственную службу.

За проголосовали не более 205 депутатов.

Савченко был назначен 6 октября председателем Николаевской облгосадминистрации со сроком испытания три месяца и оплатой труда в соответствии с законодательством.

 

Комитет рекомендовал депутатам определиться самостоятельно.

Как известно, совмещение депутатских полномочий с любой государственной должности является нарушением Конституции.

Украинская правда

Темы: Конституция Верховная Рада БПП Николаевская область
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IP: 178.92.176.---Шлакоблок15.11.2016 12:12
А самому сложить депутатские полномочия "жаба давит"? Красава. Ждёт, пока его подвинут. Хорошая игра.
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