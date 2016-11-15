Возле Мариинского парка собирают титушок

Возле Мариинского парка проходят толпы титушок.

Об этом сообщает журналист Дмитрий Гнап на своей странице в facebook.

"Как и не было этих трех лет. Титушки снова возле Мариинского", - написал Гнап.

Режиссер объединения "Вавилон 13" Константин Кляцкин также пишет о титушок со стороны Институтской и о проплаченных участников митинга.

В свою очередь столичная полиция заявляет, что пока нарушений общественного порядка не зафиксировано.

За безопасностью следят около 5 тысяч правоохранителей и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Как известно, 15 ноября "Оппоблок" объявил о проведении акций протеста. Партия "Батькивщина" заявляет о "кризисе власти".

Украинская правда