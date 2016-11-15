Возле Мариинского парка собирают титушок

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Вторник, 15 ноября 2016, 11:59
Дмитрий Гнап

Возле Мариинского парка проходят толпы титушок.

Об этом сообщает журналист Дмитрий Гнап на своей странице в facebook.

"Как и не было этих трех лет. Титушки снова возле Мариинского", - написал Гнап.

Режиссер объединения "Вавилон 13" Константин Кляцкин также пишет о титушок со стороны Институтской и о проплаченных участников митинга.

В свою очередь столичная полиция заявляет, что пока нарушений общественного порядка не зафиксировано.

За безопасностью следят около 5 тысяч правоохранителей и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Как известно, 15 ноября "Оппоблок" объявил о проведении акций протеста. Партия "Батькивщина" заявляет о "кризисе власти".

Украинская правда

Темы: митинги акции
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Комментарии — 13
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IP: 82.207.118.---dekster15.11.2016 13:04
Hakan Karzai:
Слава укрожопии, бандЭрам слава!
Чи ти здурів, чи може москалів об'ївся? :))
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IP: 94.178.222.---sensor+215.11.2016 13:04
Слід було б уточнити, хто збирає тітушок. Тітушок збирає "Опозиційний блок", партія "За життя" Євгенія Мураєва і Вадима Рабіновича та інші представники 5_ої колони

--

Это общеизвестно.

А вообще -- найм митингующих, я считаю это явно уголовное преступление.
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IP: 46.211.253.---dnipro15.11.2016 13:00
Volodymyr Kubicki: Хто не знає тітушки - це ті, хто виходить на мітинги за гроші.
Краще вже б сиділи в інтернеті та писали про злочинну владу і про те, що всі крадуть і нічого не змінюється.
Це в точку :)
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IP: 93.75.250.---renuar pol15.11.2016 12:57
А де "патріоти"? Проукраїнські лицарі безкоштовного мітингування у підтримку державної фінансової системи, яку хоче розвалити московський карлик??
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IP: 185.17.127.---Volodymyr Kubicki15.11.2016 12:56
Слід було б уточнити, хто збирає тітушок. Тітушок збирає "Опозиційний блок", партія "За життя" Євгенія Мураєва і Вадима Рабіновича та інші представники 5_ої колони. Хто не знає тітушки - це ті, хто виходить на мітинги за гроші.
Краще вже б сиділи в інтернеті та писали про злочинну владу і про те, що всі крадуть і нічого не змінюється.
ОтветитьС цитатой
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