Возле Мариинского парка собирают титушок
Возле Мариинского парка проходят толпы титушок.
Об этом сообщает журналист Дмитрий Гнап на своей странице в facebook.
"Как и не было этих трех лет. Титушки снова возле Мариинского", - написал Гнап.
Режиссер объединения "Вавилон 13" Константин Кляцкин также пишет о титушок со стороны Институтской и о проплаченных участников митинга.
В свою очередь столичная полиция заявляет, что пока нарушений общественного порядка не зафиксировано.
За безопасностью следят около 5 тысяч правоохранителей и военнослужащих Национальной гвардии Украины.
Как известно, 15 ноября "Оппоблок" объявил о проведении акций протеста. Партия "Батькивщина" заявляет о "кризисе власти".
Украинская правда
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Слава укрожопии, бандЭрам слава!
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Это общеизвестно.
А вообще -- найм митингующих, я считаю это явно уголовное преступление.
Краще вже б сиділи в інтернеті та писали про злочинну владу і про те, що всі крадуть і нічого не змінюється.
Краще вже б сиділи в інтернеті та писали про злочинну владу і про те, що всі крадуть і нічого не змінюється.