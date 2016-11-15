ДемАльянс: решение БПП по Залищук и Найему – политическая расправа

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Вторник, 15 ноября 2016, 12:18

Партия ДемАльянс расценивает решение фракции ББП об исключении из состава парламентских делегаций Совета Европы и НАТО народных депутатов Светланы Залищук и Мустафа Найем как политическую расправу.

Об этом говорится в заявлении партии, обнародованном во вторник.
 
"Это проявление двойных стандартов, очевидно, является местью за политическую позицию народных депутатов, которые вели активную антикоррупционную работу. Официальная аргументация об отзыве членов других партий является некорректной, ведь делегации формируются по фракционному признаку", – говорится в комментарии.
 
"К сожалению, персональная лояльность стала более важным критерием, чем профессионализм и компетентность", – отмечают в политсиле.

По мнению партии, показательно, что отзыв депутатов Залищук и Найема произошло по представлению первого заместителя председателя фракции Игоря Кононенко, который неоднократно становился объектом антикоррупционных расследований.
 
В политсиле заверили, что Залищук и Найем продолжат работу по защите интересов Украины на международной арене.
 
"ДемАльянс оставляет за собой право информировать международных партнеров о внедрении практики политической расправы за нелояльное отношение к коррупционерам при власти в Украине", – говорится в комментарии.

14 ноября народных депутатов БПП Светлану Залищук и Мустафа Найем, а также Наталью Новак исключили из международных делегаций. Формальным поводом стало членство депутатов в других партиях.

Украинская правда

Темы: БПП
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Комментарии — 2
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IP: 82.207.118.---dekster15.11.2016 12:55
Скільки можна відтягувати зі створенням нової партії? Щоб прийти до влади іншого варіанту, аніж створити партію, нову, прогресивну, в яку увійдуть тільки не заплямованіні молоді і не тільки, політики, немає. Громадяни вже знають декілька десятків відомих особистостей, які пробують змінити наскрізь прогнившу систему. Творіть і народ за вами піде!!!
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IP: 82.117.250.---George1115.11.2016 12:53
прикольно, Найем с Залищук работают против БПП, становятся членами партии-конкурента БПП, и когда их вполне справедливо убирают из квоты БПП в международных делегациях, партия-конкурент начинает орать о какой-то расправе. Театр абсурда. Раз Вы ушли в Демальянс, побеждайте на выборах, и отправляйтесь в Эуропу уже по квоте Демальянса, Найему и Залищук после входа в Демальянс вообще-то следовало бы отказаться от депутатских мандатов. В парламент-то они тоже по квоте БПП зашли.
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