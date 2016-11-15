Рада не внесла на рассмотрение предложение о санкциях Януковичам, Азаровым и Ко

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Вторник, 15 ноября 2016, 12:32

Верховная Рада не смогла внести в повестку дня проект постановления о мерах защиты национальных интересов, нацбезопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины, противодействия террористической деятельности.

Соответствующий законопроект №5350 несколько раз выносили на голосование, главы фракций после консультаций рекомендовали все же включить его в повестку дня, однако несколько голосов документу не хватило.

Этим проектом постановления предлагается ввести санкции против 21 представителя предыдущей власти Украины:

- Янукович Виктор Федорович, 09.07.1950 г.р.;

- Янукович Александр Викторович, 10.07.1973 г.р.;

- Азаров Николай Янович, 17.12.1947 г.р.;

- Азаров Алексей Николаевич, 13.07.1971 г.р.;

- Арбузов Сергей Геннадиевич, 24.03.1976 г.р.;

- Пшонка Виктор Павлович, 06.02.1954 г.р.;

- Пшонка Артем Викторович, 19.03.1976 г.р.,

- Курченко Сергей Витальевич, 21.09.1985 г.р.;

- Иванющенко Юрий Владимирович, 21.02.1959 г.р.;

- Захарченко Виталий Юрьевич, 20.01.1963 г.р.;

- Клюев Андрей Петрович, 12.08.1964 г.р.;

- Клюев Сергей Петрович, 19.08.1969 г.р.;

- Присяжнюк Николай Владимирович, 13.01.1960 г.р.;

- Клименко Александр Викторович, 16.11.1980 г.р.;

- Ставицкий Эдуард Анатолиевич, 04.10.1972 г.р.;

- Якименко Александр Григорьевич, 22.12.1964 г.р.;

- Табачник Дмитрий Владимирович, 26.11.1963 г.р.;

- Богатырева Раиса Васильевна, 6.01.1953 г.р.;

- Фирташ Дмитрий Васильевич, 02.05.1965 г.р.;

- Ратушняк Виктор Иванович, 16.10.1959 г.р.;

- Зубрицкий Виктор Васильевич, 10.11.1971 г.р.

Согласно проекту постановления, Совет национальной безопасности и обороны Украины должен ввести для этих лиц персональные санкции за создание реальных и/или потенциальных угроз национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, содействие террористической деятельности, а также разработать порядок обеспечения применения специальных экономических и других ограничительных мер.

В свою очередь, Министерство иностранных дел должно проинформировать Евросоюз, США и другие государства об этом, чтобы и они рассмотрели вопрос о введении аналогичных санкций.

Алена Рощенко, УП

Темы: Верховная Рада санкции Янукович Азаров Клюев
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