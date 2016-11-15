За сутки в зоне АТО ранены 6 бойцов – штаб

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Вторник, 15 ноября 2016, 12:53

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 6 военнослужащих получили ранения.

Об этом на традиционном брифинге во вторник сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, вместе с тем 6 наших бойцов были ранены в результате вражеского обстрела в Авдеевке", - сказал полковник.

Украинская правда

Темы: АТО
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