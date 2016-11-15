Дело Улюкаева: министра РФ задержали при получении $2 миллионов взятки

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Вторник, 15 ноября 2016, 13:42

Следственный комитет РФ предъявил обвинение министру экономического развития Алексею Улюкаеву в получении особо крупной взятки.

Об этом сообщает сайт Следкома. Улюкавеву вменяют преступление, предусмотренное частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки лицом, занимающим государственную должность  Российской Федерации, с вымогательством взятки и в особо крупном размере).

По версии следствия, Улюкаев незаконно потребовал от представителя ПАО "НК "Роснефть" в качестве взятки денежные средства за выдачу положительного заключения и оценки в отношении сделки по приобретению ПАО "НК "Роснефть" государственного пакета акций ПАО АНК "Башнефть". При этом обвиняемый высказал угрозы, используя свои служебные полномочия, создать в дальнейшем препятствия для деятельности компании.

 
Путин и Улюкаев 
gazeta.ru

"Благодаря своевременному обращению представителей "Роснефти" в правоохранительные органы с заявлением о незаконных действиях министра 14 ноября текущего года при получении взятки в размере двух миллионов долларов США Алексей Улюкаев был задержан с поличным. Следует отметить, что законность сделки по приобретению "Роснефтью" акций "Башнефти" никем не оспаривается, и сама она не является предметом расследования", - сказано в сообщении.

В настоящее время следователи обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.

Как известно, в ночь на 15 ноября Улюкаев был задержан.

Украинская правда

Темы: Росcия коррупция
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Комментарии — 2
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IP: 130.180.209.---kaspar shleeh15.11.2016 15:26
ух красавчик, два ляма! от это размах, учитесь, а то копейки надекларировали
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IP: 70.214.65.---Andrey Olenik15.11.2016 14:12
Что-то ляпнул не то что требовалось про экон.положение страны
Ведь вован своих не сдает
Как всем известно капает то от всех да понемногу
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