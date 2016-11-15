Полиция насчитала в Киеве 6 тысяч митингующих. Нашли травматы

В различных акциях в центре Киеве 15 ноября принимают участие около 6 тысяч граждан.



Об этом сообщает пресс-центр столичной полиции.



"По состоянию 12.30 в массовых мероприятиях принимают участие около 6 тысяч граждан", – сообщает полиция.



По данным правоохранителей, все акции проходят спокойно.

В то же время у нескольких лиц во время поверхностного осмотра полицейские обнаружили зарегистрированное травматическое оружие.



"Со всеми проведена профилактическая беседа о нецелесообразности пребывания в местах массовых мероприятий людей с оружием", – говорится в сообщении от 13.00.

По данным "Українських новин", по состоянию на 13:00 митингующие освободили улицу Грушевского для проезда автотранспорта, а основная масса протестующих перешла на улицу Шелковичную.



В то же время на площади Конституции продолжается мирная акция протеста, в которой принимают участие около 300 человек, часть из которых переместилась в Мариинский парк. Возле парка ранее журналисты обнаружили "титушек".



Как сообщалось, согласно предоставленным заявкам, в Киеве 15 ноября проходят массовые мероприятия. Публичную безопасность обеспечивают около 5 тысяч правоохранителей и военнослужащих Национальной гвардии.