Полиция насчитала в Киеве 6 тысяч митингующих. Нашли травматы

00
2
Вторник, 15 ноября 2016, 14:06

В различных акциях в центре Киеве 15 ноября принимают участие около 6 тысяч граждан.

Об этом сообщает пресс-центр столичной полиции.

"По состоянию 12.30 в массовых мероприятиях принимают участие около 6 тысяч граждан", – сообщает полиция.

По данным правоохранителей, все акции проходят спокойно.

 

В то же время у нескольких лиц во время поверхностного осмотра полицейские обнаружили зарегистрированное травматическое оружие.

"Со всеми проведена профилактическая беседа о нецелесообразности пребывания в местах массовых мероприятий людей с оружием", – говорится в сообщении от 13.00.

 

По данным "Українських новин", по состоянию на 13:00 митингующие освободили улицу Грушевского для проезда автотранспорта, а основная масса протестующих перешла на улицу Шелковичную.

В то же время на площади Конституции продолжается мирная акция протеста, в которой принимают участие около 300 человек, часть из которых переместилась в Мариинский парк. Возле парка ранее журналисты обнаружили "титушек".

Как сообщалось, согласно предоставленным заявкам, в Киеве 15 ноября проходят массовые мероприятия. Публичную безопасность обеспечивают около 5 тысяч правоохранителей и военнослужащих Национальной гвардии.

Темы: акции
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В "Оппоблоке" заявили о начале "протестного движения" в регионах 15 ноября 2016, 13:23
Возле Мариинского парка собирают титушок 15 ноября 2016, 11:59
В Киеве два "митинга", улица Грушевского перекрыта 15 ноября 2016, 11:07
Комментарии — 2
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 70.214.65.---Andrey Olenik15.11.2016 14:43
Сценарий - новый
Заказчик и Исполнители к сожалению Старые
Как впрочем и все "слуги народа"
ОтветитьС цитатой
IP: 176.38.66.---vitdeputat15.11.2016 14:15
Надеюсь в этот раз за спиной этой своры титушек не стоит милиция, а если так , все по стандартному сценарию, при первой попытке противоправных действий, мордой в землю и следствие по всей цепочке Исполнитель - Заказчик. Не вынуждайте людей опять прибегать к терапии мусорных ящиков.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Трамп не обсуждал с Путиным тему Крыма и Донбасса – Песков
Полиция насчитала в Киеве 6 тысяч митингующих. Нашли травматы
Ляшко заявил, что на Шухевича готовят покушение
В "Батькивщине" подозревают, что Савченко делает собственный проект
Все новости
История

Семен Айзенштейн – забытый пионер отечественной радиотехники

Хатико по имени Могги

Кошка уже год живет на могиле своей хозяйки