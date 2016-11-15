ФСБ не пускает адвоката к якобы "украинским диверсантам"

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Вторник, 15 ноября 2016, 15:21

Следователи Федеральной службы безопасности РФ не допускают адвоката к людям, задержанным в Крыму как якобы "украинские диверсанты".

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Александр Попков.

"Четыре дня следователи ФСБ (как минимум Кулаков С.В. и Сердюк А.Н.) достоверно знают о наличии адвоката по соглашению у Дмитрия Штыбликов, но игнорируют и не допускают меня к делу и подзащитному. В воскресенье удаётся вручить ордер и мои документы следователю", - написал он.

"Вчера же вечером узнаём, что Владимир Дудка отказался от хорошего принципиального адвоката и ему назначили другого, после чего Дудка дал признательные видеопоказания. Наверное, их следует ждать уже завтра", - добавил Попков.

При этом он добавил, что адвокату Дудки по соглашению Оксане Железняк удалось на "несколько минут прорваться к запуганному и подавленному подзащитному".

"Тот (Дудка - ред.) говорит, что его заставят от нее отказаться, и он вынужден давать показания, не соответствующие реальности", - написал Попков.

"Тем временем предыдущий адвокат, назначенный Штыбликову, сообщает мне, что с её участием никаких видео не записывалось и никаких следственных действий не проводилось. Значит её тоже убрали из дела. Но больше с родственниками никто из адвокатов не связывался", - добавил Попков.

Как известно, в понедельник 14 ноября ФСБ РФ обнародовала кадры якобы признаний людей, задержанных в Крыму как украинских "диверсантов".

Арестованые в Севастополе Алексей Бесарбов и Дмитрий Штыбликов на видео говорят, что им якобы поручили подготовку диверсий и сбор разведданных в Крыму.

ФСБ РФ заявила, что 9 ноября в Севастополе задержали "участников диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Минобороны Украины".

Позже выяснилось, что задержаны Бессарабов Алексей Евгеньевич, Штыбликов Дмитрий Анатольевич и Дудка Владимир Михайлович.

Трех подозреваемых в подготовке диверсий арестовали.

Управления разведки Минобороны Украины отрицает, что в Крыму задержали его сотрудников.

Украинская правда

Темы: ФСБ Росcия Украина
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