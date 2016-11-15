Тимошенко рассказала, как Шухевич с "импичментом" оказался возле трибуны

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Вторник, 15 ноября 2016, 17:20

Народный депутат из фракции Радикальная партия Юрий Шухевич просил фракцию "Батькивщина" передать ему слово.

Об этом в кулуарах Рады заявила во вторник лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

На вопрос, знала ли она, что Шухевич хотел сказать об импичменте президенту Петру Порошенко, Тимошенко сказала:

"Мы не имели возможности говорить о деталях его текста. Он просто попросил дать ему три минуты", – отметила она.

"Что касается вопроса и разговорах об импичменте президента, я считаю, что этот президент заработал уже на 5 импичментов", – добавила она.

"Я должна вам сказать, что он обратился ко мне лично с правом выступить, потому что его фракция не подписала ему право на выступление", – заявила Тимошенко.

"Украинская правда" пытается взять комментарий у господина Шухевича. По состоянию на вечер вторника, в кулуарах Рады его нет.

Как известно, во вторник утром спикер Андрей Парубий объявил, что Шухевич будет выступать от имени фракции "Батькивщина". Ляшко возмутился этим и не допустил выступления Шухевича.

Также стало известно, что вероятный помощник Медведчука получил пропуск в Раду после ходатайства Тимошенко к руководителю Аппарата парламента. Именно этот человек якобы пытался использовать Шухевича для провокативных заявлений.

Ляшко заявил, что Шухевича пытались затсавить инициировать начало процедуры импичмента президента.

Позднее депутаты от Радикальной партии вышли на трибуну и Ляшко заявил, что на Шухевича готовится покушение и призвал СБУ обеспечить ему охрану.

Украинская правда

Темы: Ляшко Тимошенко
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IP: 94.178.113.---sensor+215.11.2016 17:53
laa1999:
Юля бы в нормальной стране - до сих пор отмаливали десятки миллиардов долларов, которые страны переплатила за личные ее контракт с Газпромом. А в Украине даже законно ее посадить нельзя.Закона такого нет.
Та что там контракт с газпромом, то недавно было сравнительно, за ней ещё со времён её другана Паши Лазаренко должок тянется когда они обули страну тоже на немыслимые (особенно по тем временам) деньги.

Аферистка. То что она НИ С КЕМ во власти не уживалась, причём их политчиеские взгляды совершенно не имеют значения в данном случае, - это не просто так.
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IP: 93.115.95.---Voloshin15.11.2016 17:49
"Tакож стало відомо, що ймовірний помічник Медведчука отримав перепустку в Раду після клопотання Тимошенко до керівника Апарату парламенту. ..."
-=-
Не знаю, чи приймав участь особисто Порошенко у визволенні аферистки з буцегарні , чи ні. Але очевидно, що не перечив він тим протиправним діям її подільників, в результаті яких злочинниця тепер на волі. ЇЇ дії нинішні – то дяка Порошенку. Арсеній своє отримав раніше. А ще раніше, вона в такий же спосіб віддячила Кучмі, Лазаренку, Ющенку - за підтримку.
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IP: 78.154.171.---laa199915.11.2016 17:32
Юля бы в нормальной стране - до сих пор отмаливали десятки миллиардов долларов, которые страны переплатила за личные ее контракт с Газпромом. А в Украине даже законно ее посадить нельзя.Закона такого нет.
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