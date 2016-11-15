Госсекретарем у Омеляна хотят стать 14 человек, его заместитель также

На должность госсекретаря министерства инфраструктуры претендуют 14 человек.

Об этом свидетельствуют результаты мониторинговой миссии ДоброЧесно совместного проекта РПР, TI Ukraine и "Наш гроші", которые есть в наличии у "Украинской правды".

В частности, среди них двое безработных Олег Загорняк и Михаил Палий.

Первый был советником экс-главы Укравтодора Владимира Демишкана, а до 2016 года был директор финансово-экономического департамента Укравтодора.

"Уволен за "неэффективное выполнение работ по текущему ремонту и эксплуатационному содержанию дорог и в видстутности належанное контроля качества выполняемых работ", - сообщили в РПР.

Палий подавался на конкурс главы "Укрзализныци", последние 5 лет работал на предприятиях Константина Жеваго CKD Kutna Hora a.s., Skopsky Leguri.

Также, на пост госсекретаря претендуют советник президента Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Владимир Балин, главный консультант отдела проверок деятельности органов власти главного контрольного департамента АП Константин Варес, который в 2014 году баллотировался в Верховную Раду от "Сильной Украины" Сергея Тигипко и был советником министра инфраструктуры Андрея Пивоварского.

Также госсекретарем Мининфраструктуры хочет стать Вячеслав Волошин - помощник нардепа Дмитрия Сторожука, который в 2016 году стал заместителем Генпрокурора.

Кандидатами на эту должность также являются: начальник департамента инвестиционной политики ТНТ "Укрзализныця" Андрей Галущак; директор ООО "Кэррот" (компания, занимающаяся грузоперевозками) Богдан Ассаул; начальница юридического отдела ООО "Интертранс-групп" Юлия Зязина; председатель ОО "Народ Украины", эксперт экспертного совета при Госрыбагентства по борьбе с коррупцией Петр Костенко, который в свое время был советником городского головы Запорожья Александра Сина.

Также кандидатами на должность являются: заместитель Министра инфраструктуры-руководитель аппарата Дмитрий Роменский; руководитель ГП "АТП государственной судебной администрации" Юрий Севрук; начальник юридического отдела ОАО "Днепровская теплоэлектроцентраль" Анна Крамаренко, которая участвует в конкурсах на государственного секретаря до 7 министерств; заместитель председателя Госфонда содействия местного самоуправления Дмитрий Лосев; руководитель военно-гражданской администрации сел Коминтерново, Водяное и Заиченко Волновахского района Олег Немчинов.

Как известно, на должность госсекретаря МВД претендуют 11 человек.

27 августа Кабинет министров ввел должность государственного секретаря в Министерстве финансов.

21 октября Кабинет министров ввел должность государственного секретаря в Министерстве обороны.

Украинская правда