СБУ готовит документы, чтобы предоставить охрану Шухевичу

В Службе безопасности Украины уже работают над просьбой руководителя фракции Радикальной партии Олега Ляшко о предоставлении государственной охраны народному депутату Юрию Шухевичу.

Об этом в комментарии Радио Свобода сказал руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.

"Если СБУ получит приказ, то мы его немедленно выполним, но и сейчас, не дожидаясь приказа, наша служба работает над этим вопросом. Хочу подчеркнуть, что поскольку обращение господина Ляшко прозвучало и к президенту, и к СБУ, то фактически два органа государственной власти работают параллельно", - сказал он.

По словам Ткачука, уже начато оформление необходимых документов, которые предусматривают в случае выявления законных оснований предоставление государственной охраны лицам, жизни которых угрожает опасность.

Как известно, с парламентской трибуны Олег Ляшко заявил, что члену фракции Радикальной партии Юрию Шухевичу грозит опасность, ссылаясь на сообщение из надежных источников.

Ляшко считает, что смерть коллеги хотят использовать "для дестабилизации ситуации и для реализации московского плана подрыва Украины изнутри".