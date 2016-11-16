Госсекретарем США может стать Джон Болтон, который призывал к вооружению Украины

Одним из ведущих претендентов на пост Государственного секретаря США в правительстве Дональда Трампа является бывший посол США в ООН Джон Болтон, который выступал за предоставление Украине вооружения и ее членство в НАТО.

Об этом со ссылкой на издание The Hill, пишет Голос Америки.

В течение последних лет Болтон выступал за вооружение Украины, предоставление ей перспективы членства в НАТО и критиковал внешнюю политику президента США Барака Обамы, используя ситуацию в Украине, как пример провальных решений официального Вашингтона.

"У США все еще есть время ответить решительно, заявить о себе с позиции силы. Расчленение Украины против ее воли недопустимо. Вашингтон должен предоставить Киеву вооружение и другую помощь и одновременно восстановить план президента Буша об ускоренном предоставлении Украине членства в НАТО", - писал Болтон на страницах издания Los Angeles Times в августе 2014-го года.

"Путин должен знать, что если он захватит больше территории Украины, ее остальная часть однозначно станет членом НАТО и ЕС и будет оставаться неуклонно враждебной Москве в будущем", - отмечал Болтон.

В тот же период дипломат связывал усиление поддержки Украины со стороны США с избранием нового президента.

"Мы должны надеяться, что в США мы через три года будем иметь настоящего президента. Тогда мы возможно сможем что-то сделать", - комментировал ситуацию в Украине Болтон каналу Fox в марте 2014-го.

В июле 2014-го года после сбивания малайзийского "Боинга" про-российскими сепаратистами Болтон также призвал к "стратегическому ответу" России со стороны США, который по его мнению должен включать:

- Приближение Украины к членству в НАТО,

- Восстановление активного развития системы ПРО США;

- Полный отказ российским банкам в доступе к финансовым рынкам США.

В то же время издание The Hill отмечает, что не известно, актуальны ли прошлые заявления Джона Болтона до сих пор. Среди прочего критическая позиция Болтона по России называется главным препятствием для его назначения.

Украина не упоминается Болтоном в статье по поводу приоритетов внешней политики президента Трампа, которую опубликовало издание The New York Post. При этом наследство Обамы на международной арене Болтон видит в исключительно мрачных тонах и упрекает действующего президента США в частности за неспособность решительно защитить союзников.