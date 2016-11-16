Движение против Трампа в США объединился в альянс

00
0
Среда, 16 ноября 2016, 05:21

Протестные группы в Соединенных Штатах Америки, которые организуют акции против избрания президентом страны республиканца-миллиардера Дональда Трампа, заявили об объединении в альянс под названием "Не мой президент" (#NotMyPresident).

Об этом пишет DW.com.

Целью альянса является оказание давления на Коллегию выборщиков США с тем, чтобы выборщики проголосовали за избрание президентом демократки Хиллари Клинтон, которая, по их мнению "является более ответственным кандидатом, чем Дональд Трамп".

В объединение вошли протестные движения из Нью-Йорка, Вашингтона, Портленда, Орегона, Нью-Джерси.

Участники альянса призывают к мирным акциям протеста по всей территории страны, чтобы выборщики " чувствовали ответственность за свой выбор", а также утверждают, что избирательное законодательство США содержит нормы, которые делают возможным голосования выборщиков за альтернативного кандидата.

Впрочем, критики отмечают, что надежды на то, что Коллегия выборщиков проголосует за другого кандидата, вопреки всенародному волеизъявлению, очень далеки от реальности.

Как известно, после того, как стало ясно, что победителем на президентских выборах стал Трамп, во многих городах по всей территории США прошли массовые акции протеста.

Темы: Трамп США
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Госсекретарем США может стать Джон Болтон, который призывал к вооружению Украины 16 ноября 2016, 02:09
Порошенко пригласил Трампа к себе 15 ноября 2016, 22:03
Трамп не обсуждал с Путиным тему Крыма и Донбасса – Песков 15 ноября 2016, 14:41
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
ООН приняла резолюцию о правах человека в Крыму
СБУ предоставила охрану Шухевичу
Депутаты поссорились и отказались изменить "закон Савченко"
Госсекретарем у Омеляна хотят стать 14 человек, его заместитель также
Все новости
Фото, видео

10 фото и видео, которые вернут веру в победу добра

Видео

100 человек показали, как они целуются