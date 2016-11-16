Движение против Трампа в США объединился в альянс

Протестные группы в Соединенных Штатах Америки, которые организуют акции против избрания президентом страны республиканца-миллиардера Дональда Трампа, заявили об объединении в альянс под названием "Не мой президент" (#NotMyPresident).

Об этом пишет DW.com.

Целью альянса является оказание давления на Коллегию выборщиков США с тем, чтобы выборщики проголосовали за избрание президентом демократки Хиллари Клинтон, которая, по их мнению "является более ответственным кандидатом, чем Дональд Трамп".

В объединение вошли протестные движения из Нью-Йорка, Вашингтона, Портленда, Орегона, Нью-Джерси.

Участники альянса призывают к мирным акциям протеста по всей территории страны, чтобы выборщики " чувствовали ответственность за свой выбор", а также утверждают, что избирательное законодательство США содержит нормы, которые делают возможным голосования выборщиков за альтернативного кандидата.

Впрочем, критики отмечают, что надежды на то, что Коллегия выборщиков проголосует за другого кандидата, вопреки всенародному волеизъявлению, очень далеки от реальности.

Как известно, после того, как стало ясно, что победителем на президентских выборах стал Трамп, во многих городах по всей территории США прошли массовые акции протеста.