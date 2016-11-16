Прокуратура сообщила о подозрении судье Хозяйственного суда Киева

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Среда, 16 ноября 2016, 06:39

Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении судьи Хозяйственного суда Киева за вынесение неправосудного решения.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"Установлено, что судьей открыто производство по делу о банкротстве стратегического государственного предприятия, банкротство которого запрещено законом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время досудебного расследования следователями прокуратуры совместно с сотрудниками Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ Украины было собрано достаточно доказательств, указывающих на лицо, совершившее указанное преступление.

Сообщение о подозрении вручено судье Хозяйственного суда Киева по ч. 1 ст. 375 УК Украины (вынесение судьей заведомо неправосудного решения).

"В настоящее время ведется следствие, решается вопрос об избрании судье меры пресечения и отстранения ее от должности", - сообщили в пресс-службе.

Темы: прокуратура
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