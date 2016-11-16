Януковича могут допросить в суде через неделю

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Среда, 16 ноября 2016, 11:58
donpress.com

Святошинский райсуд Киева уже назначил заседание, на котором должен быть допрошен в режиме видеоконференции экс-президент Виктор Янукович.

Об этом "Украинской правде" сообщил адвокат Януковича - Виталий Сердюк.

"Святошинский суд получил сообщение о возможности допроса 25 ноября (с Ростовского суда). И суд назначил заседание на 25 ноября", - отметил адвокат.

"Дело за техническим обеспечением видео-конференции", - добавил он.

Как известно, речь идет о допросе Януковича в качестве свидетеля по делу об обвинении 5 бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" в убийствах активистов Майдана.

23 июня Министерство юстиции Украины направило в минюст РФ запрос о проведении допроса экс-президента Виктора Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля в деле о расстреле Майдана. Через несколько месяцев оказалось, что минюст РФ потерял часть документов запроса.Украинская сторона направила запрос повторно. В этот же день в минюсте РФ сообщили, что получили данный запрос.

Однако в октябре Советский районный суд Ростова-на-Дону отказался проводить допрос в режиме видеоконференции экс-президента Виктора Януковича и бывшего командующего внутренними войсками Украины Станислава Шуляка.

Темы: Янукович
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