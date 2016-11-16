Спецслужбы РФ назначили очередного "украинского диверсанта" – штаб АТО

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Среда, 16 ноября 2016, 13:23

В штабе АТО отмечают, что сообщение спецслужб РФ о задержании очередных "украинских диверсантов" в Крыму является провокацией российской пропаганды.

Об этом на брифинге в среду в Киеве сказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, отвечая на вопросы журналистов.

"Делаем анализ сообщений спецслужб Российской Федерации, пришли к выводу, что они пошли уже новаторским путем: объявляют о задержке вроде украинских диверсантов не только по понедельникам, но и по средам", - сказал полковник.

"Еще раз успокоим наших граждан: ни одного украинского военнослужащего так называемые спецы российские не задерживали. Опять они кого-то назначили этим "украинским диверсантом"", - подчеркнул спикер АТО.

По словам Лысенко, на территории Крыма, к сожалению, остались наши соотечественники, которые когда-то проходили службу в рядах ВСУ.

"Они являются пенсионерами, которые проживают на этой территории и могут быть использованы в качестве вероятного потенциал, чтобы когда их объявить "украинскими диверсантами", - добавил он.

В свою очередь в МИД "Украинской правде" сообщили, что проверяют информацию относительно задержания украинского гражданина в оккупированном Крыму.

Это уже третья попытка России, оккупировавшей Крым, обвинить Украину в подготовках диверсий и отправке разведчиков.

Первая состоялась летом 2016 года. Тогда Федеральная служба безопасности России обвинила Министерство обороны Украины в подготовке терактов в аннексированном Крыму.

Также ФСБ РФ заявили о якобы задержании 9 ноября в Севастополе участников "диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Минобороны Украины", которые якобы планировали "совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым".

В РФ озвучили фамилии украинских, задержанных в Крыму под видом "диверсантов": Бессарабов Алексей Евгеньевич, Штыбликов Дмитрий Анатольевич, Дудко Владимир Михайлович.

В Минобороны Украины назвали заявления ФСБ РФ ложью. "В реальности никаких диверсантов ФСБ не задерживала, поскольку их в Крыму и Севастополе нет", - сказал спикер Минобороны Андрей Лысенко.

10 ноября Ленинский райсуд оккупированного Севастополя на два месяца арестовал трех задержанных украинцев.

Валентина Романенко, Оксана Коваленко, УП

Темы: Росcия армия
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IP: 92.101.213.---Vadim Slutsky16.11.2016 13:26
Да я так думаю, что практически все украинцы - диверсанты.
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