Регламентный комитет просят наказать Савченко за ее поведение
Народный депутат Украины Татьяна Рычкова (фракция "Блока Петра Порошенко") призывает регламентный комитет рассмотреть поведение народного депутата Надежды Савченко (фракция "Батькивщина").
Об этом она сказала, выступая в парламенте, передает Интерфакс-Украина.
"От имени фракции "Блок Петра Порошенко" я обращаюсь к председателю Верховной Рады Андрею Парубию… Я считаю, что такое поведение в стенах высшего законодательного органа Украины позорит не только Верховную Раду… Я настаиваю на том, что подобные действия и заявления должны быть рассмотрены на Регламентном комитете парламента. Я уверена, что за такие нарушения депутатской этики должны налагаться штрафы, вплоть до запрета присутствия депутата на нескольких заседаниях парламента", - сказала Рычкова.
Она высказала свое убеждение, что представитель "Батькивщины" "сознательно или несознательно помогает Кремлю в его информационной войне против Украины, ведь всем известно, что тема о неспособности украинской власти транслируется через все российские средства массовой информации".
Как известно, на вечернем пленарном заседании 15 ноября Савченко назвала народных депутатов "баранами".
"Вы не защищаете, и вы не разбираетесь справедливо. Вы политически спекулируете и доказываете еще раз всем людям, что вы бараны. Только один баран более круторогий, чем другой. На самом деле бараны все", - сказала Савченко.
В ответ народный депутат Украины от "Блока Петра Порошенко" Ирина Луценко сказала: "Сообщаю козам, которые зашли с помощью мирового сообщества в этот парламент: более 60 тыс. амнистированных и выпущенных зэков из России сейчас воюют и убивают наших солдат…".
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