Регламентный комитет просят наказать Савченко за ее поведение

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Среда, 16 ноября 2016, 14:14

Народный депутат Украины Татьяна Рычкова (фракция "Блока Петра Порошенко") призывает регламентный комитет рассмотреть поведение народного депутата Надежды Савченко (фракция "Батькивщина").

Об этом она сказала, выступая в парламенте, передает Интерфакс-Украина.

"От имени фракции "Блок Петра Порошенко" я обращаюсь к председателю Верховной Рады Андрею Парубию… Я считаю, что такое поведение в стенах высшего законодательного органа Украины позорит не только Верховную Раду… Я настаиваю на том, что подобные действия и заявления должны быть рассмотрены на Регламентном комитете парламента. Я уверена, что за такие нарушения депутатской этики должны налагаться штрафы, вплоть до запрета присутствия депутата на нескольких заседаниях парламента", - сказала Рычкова.

Она высказала свое убеждение, что представитель "Батькивщины" "сознательно или несознательно помогает Кремлю в его информационной войне против Украины, ведь всем известно, что тема о неспособности украинской власти транслируется через все российские средства массовой информации".

Как известно, на вечернем пленарном заседании 15 ноября Савченко назвала народных депутатов "баранами".

"Вы не защищаете, и вы не разбираетесь справедливо. Вы политически спекулируете и доказываете еще раз всем людям, что вы бараны. Только один баран более круторогий, чем другой. На самом деле бараны все", - сказала Савченко.

В ответ народный депутат Украины от "Блока Петра Порошенко" Ирина Луценко сказала: "Сообщаю козам, которые зашли с помощью мирового сообщества в этот парламент: более 60 тыс. амнистированных и выпущенных зэков из России сейчас воюют и убивают наших солдат…".

Темы: Савченко
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