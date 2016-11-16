Очистка под угрозой: старые судьи массово идут в Верховный Суд

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Среда, 16 ноября 2016, 14:20

Формирование нового Верховного Суда оказалось под угрозой из-за нехватки кандидатов.

Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп НФ, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец.

"Вчера должен был закончиться предельный срок представления кандидатур на конкурс. Подало всего 900 человек. На 120 вакансий. Это 7 человек на одно место. Из них почти 60 процентов это действующие судьи. Другие - преподаватели вузов, и лишь мизерный процент это практикующие адвокаты", - написал он.

"То есть шансы на привлечение юристов не из судебной системы меньше половины", - добавил Емец.

Он отметил, что судьей Верховного суда решил стать Артур Емельянов "известный в широких кругах заместитель председателя Высшего Хозяйственного суда времен Януковича".

Емец сообщил, что срок подачи заявок продлен до 25 ноября.

Как известно, судья Высшего хозяйственного суда Артур Емельянов, которому месяц назад Генпрокуратура вручила подозрение в совершении преступления, подал заявку на участие в конкурсе на должность судьи Верховного Суда Украины.

3 октября Верховный Суд попросил Конституционный Суд признать неконституционным ликвидации высших специализированных судов и конкурсный отбор судей.

30 сентября вступили в силу конституционные изменения в части правосудия и новый закон "О судоустройстве и статусе судей".

Согласно им, высшие спецсуды ликвидируются и создается новый Верховный Суд как единственный суд кассационной инстанции.

Все 200 судей нового Верховного Суда должны быть отобраны на конкурсе.

Украинская правда

Темы: Верховный суд суд люстрация
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IP: 128.199.41.---petrius16.11.2016 15:03
Порошенко и его команда занимается саботажем реформ. Разве не видно, что за 2 года практически ничего не сделано? Только слова.
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