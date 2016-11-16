Журналисты говорят, что из АП давили на Аласанию. Фриз не верит

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Среда, 16 ноября 2016, 14:31

На Зураба Аласанию оказывали давление из окружения президента из-за журналистских расследований о благосостоянии Петра Порошенко, которые выходили на "UA:Перший" во время его руководства НТКУ.

Об этом говорится в материале Алексея Братущака на "Украинской правде".

Так, журналист проекта "Слідство.Інфо" Дмитрий Гнап говорит, что в Администрации президента, например, недовольны выходом сюжета об оффшорах Порошенко. Журналистам никто не звонит, чтобы они не обнародовали записи таких разговоров, а вот Аласания, по словам Гнапа, постоянно рассказывал, что ему звонят и давят.

Ведущая проекта "Схемы. Коррупция в деталях" Наталья Седлецкая писала в Facebook, что "весь удар на протяжении 2 лет Зураб держал на себе", а после его увольнения есть риск, что "расследование с канала попробуют убрать руками нового руководства".

Депутат "Народного фронта" Антон Геращенко на упреки о давлении на журналистов или руководителей канала заявил журналисту УП: "Человек, который говорит о телефонных звонках и давлении, должен это подтвердить. Например, распечаткой: кто и когда звонил. Если этого нет, то такой человек либо врет, либо говорит правду, но боится".

Депутат от БПП и многолетняя пресс-секретарь Порошенко Ирина Фриз отрицает возможность давления на телеканалы со стороны АП:

"Когда в 2014-м году я возглавила управление по информационной политике Администрации президента, мной были заложены определенные стандарты для сотрудничества с редакторами, журналистами и медиа. Ни разу ни тогда, ни сейчас, в этом я убеждена, прямых указаний господину Аласании от управления информационной политики не поступало".

"Если он говорит об ином, то я могу выйти в прямой эфир – и пусть скажет, кто на него давил. Я убеждена, что такого со стороны управления информационной политики быть не может", – заявила Фриз.

Однако нардеп от "Самопомочи" Егор Соболев, который когда-то работал на "5 канале" Порошенко, рассказал: "Я работал с Петром Порошенко непосредственно. Я помню, когда-то я был в студии как ведущий, и ко мне зашел Александр Народецкий (на тот момент шеф-редактор "5 канала" – ред.), протянул трубку и сказал: это – Порошенко. Он пытался прямо по ходу новостей влиять на то, что я рассказывал".

"С тех пор, боюсь, он изменился в худшую сторону. Петра Алексеевича, кажется, президентство окончательно испортило", – считает Соболев.

Уже после увольнения Аласании у "Схем" вышло расследование о вилле Порошенко в Испании, не упомянутую в президентской декларации о доходах. Депутат от БПП Сергей Лещенко даже обратился по этому поводу к НАПК.

Временный руководитель НТКУ заверил УП, что ни по этому поводу, ни по другому ему никто не звонил.

Впрочем, журналисты-расследователь не исключают, что их лишат эфира путем недофинансирования Общественного телеканала ("Суспільного").

По словам Гнапа, олигархи, которые владеют телеканалами, не хотят сотрудничать с журналистами-расследователями, чтобы не иметь проблем с президентом, поэтому сразу несколько проектов расследований "сбились на государственном телеканале".

В начале следующего года возникнет вопрос о продлении соглашения о сотрудничестве – и не факт, что новый руководитель телеканала захочет пролонгировать договор.

Алена Рощенко, УП

Темы: Порошенко СМИ свобода слова
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