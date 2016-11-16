Митингующие на Институтской разошлись по домам

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Среда, 16 ноября 2016, 14:42

Митинг у здания Национального банка в Киеве закончился, протестующие покинули улицу Институтскую.

Возле здания НБУ остались только правоохранители, передает Интерфакс-Украина.

Напротив Нацбанка развернута полевая кухня для сотрудников правоохранительных органов.

Проезд автотранспорта по улице восстановлен.

Правоохранители приступили к разборке металлических ограждений, которыми была перекрыта улица.

Как сообщалось, утром в центре Киеве группами собирались несколько тысяч человек сомнительного вида. Они отправились под Нацбанк.

Темы: митинги акции
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Комментарии — 2
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IP: 94.153.209.---pugacz16.11.2016 15:12
Справжній Майдан таки відрізняється від збіговиська куплених "свірєпих бабушєк"...
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IP: 212.90.168.---Andriy Shcherbyna16.11.2016 15:03
планировался "шатун", а вышел "сосун"
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