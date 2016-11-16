Митингующие на Институтской разошлись по домам
Митинг у здания Национального банка в Киеве закончился, протестующие покинули улицу Институтскую.
Возле здания НБУ остались только правоохранители, передает Интерфакс-Украина.
Напротив Нацбанка развернута полевая кухня для сотрудников правоохранительных органов.
Проезд автотранспорта по улице восстановлен.
Правоохранители приступили к разборке металлических ограждений, которыми была перекрыта улица.
Как сообщалось, утром в центре Киеве группами собирались несколько тысяч человек сомнительного вида. Они отправились под Нацбанк.
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