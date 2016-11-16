Из-за концерта Потапа и Насти в Киеве произошла драка с полицией

00
0
Среда, 16 ноября 2016, 23:28

В Киеве из-за концерта Потапа и Насти подрались правые активисты и полиция.

Как сообщает Громадське, столкновения произошли перед дворцом "Украина".

Участники акции с символикой ВО "Свобода" и "Сокол" протестовали против проведения концерта, как они заявляют, "кремлевских заробитчан" в Украине. Активисты скандировалы "Ганьба!" и "Куда вы ведете своих детей?".

По словам полицейских, активистов задержали за то, что они бросали яйца в посетителей концерта.

 
 
 

Во время столкновения полицейские разбили лицо военному из добровольческого батальона "Сич" Сергею Ляхевичу, рассказал экс-депутат Киевсовета Руслан Андрейко.

По данным Андрейко, Ляхевича задержали и повезли в Печерский райотдел милиции.

Участники акции также планировали собраться под райотделом.

Как известно, протесты из-за концертов Потапа и Насти происходят уже не впервые. В частности, такие акции недавно состоялась в Хмельницком и Чернигове.

Темы: культура акции полиция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
"Я, Дэниэл Блейк": о величии и уязвимости социальной критики Кена Лоуча 16 ноября 2016, 18:12
Как известные акционисты учатся говорить о Востоке и Крым 14 ноября 2016, 13:00
Двум российским актерам из "Сватов" запретили въезд в Украину 9 ноября 2016, 10:18
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Обама и лидеры ЕС на этой неделе обсудят санкции против РФ
Из-за концерта Потапа и Насти в Киеве произошла драка с полицией
Госсекретарем Мининфраструктуры стал юрист Каськива
Луценко: В этом году еще будут представления о снятии неприкосновенности с депутатов
Все новости
"Выще нос"

Ньюйоркцы написали в метро, что думают о выборах

Киев глазами архитектора

Виктор Зотов: красота не спасает, а убивает