Российские пранкеры говорят, что снова разыграли Порошенко

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Четверг, 17 ноября 2016, 07:37

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили, что позвонили президенту Украины Петру Порошенко.

Об этом сообщают "РИА Новости".

"С Петром Порошенко мы действительно разговаривали, но не от имени Трампа, а другого президента, не могу пока сказать какого", - заявил Кузнецов.

Как известно, 2 ноября, на сайте украинского президента появилась новость о том, что он провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым. В аппарате президента Кыргызстана опровергли это сообщение и предположили, что Порошенко "кто-то разыграл".

Украинский и киргизский МИД выясняют детали инцидента.

Ранее пранкеры уже разыгрывали Порошенко. 10 марта адвокат Надежды Савченко Марк Фейгин опубликовал на своей странице в Твиттере письмо от Порошенко Савченко, в котором президент призвал летчицу прекратить голодовку и пообещал ей должность в правительстве.

Позже оказалось, что письмо было поддельным. Фейгин заявил, что перед получением письма ему звонили и генконсульства Украины и предупредили о поступлении обращения от Порошенко вскоре. Пранкер Вован заявил, что письмо и сопутствующий звонок Фейгину был розыгрышем.

Темы: Порошенко
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Комментарии — 3
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IP: 94.153.209.---pugacz17.11.2016 09:01
Невідомо, хто кого "розіграв":
Перехідна адміністрація Трампа підтвердила факт спілкування Трампа з лідерами 28 країн світу, в тому числі і України...
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IP: 93.175.231.---igor grim17.11.2016 08:56
в них там що, не те що захищеної лінії а і звичайного АОН немає?
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IP: 46.133.185.---formalin17.11.2016 08:35
А служб, які мали б нейтралізувати такі "жарти", нема?
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