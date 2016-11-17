Более 70% украинцев не видят уменьшения коррупции в Украине - TI

Свыше 70% украинцев убеждены, что уровень коррупции в стране не снизился, а власти не хотят разоблачать взяточников.

Такие данные содержит исследование "Барометр мировой коррупции" за 2016 год, подготовленное международной антикоррупционной организацией Transparency International и обнародованное 16 ноября.

Опрос проводился в 42 странах Европы и Центральной Азии с ноября 2015-го по июль 2016 года. В Украине в опросе поучаствовали 1507 респондентов.

56% украинцев считают коррупцию одной из главных проблем в государстве, почти половина не сомневается в том, что на правительственные решения в стране влияют олигархи.

86% опрошенных негативно оценили попытки украинских властей искоренить коррупцию.

Больше всего взяточников, по мнению украинцев, – среди госслужащих (65%), народных депутатов (64%), налоговиков (62%), судей (61%) и полицейских (54%).

Президента и премьер-министра коррупционерами назвали 60% опрошенных. Последнее место в рейтинге занимают религиозные лидеры (32%).

Как отмечается в исследовании, украинце привыкли к коррупции в повседневной жизни.

За последний год они чаще всего платили взятки в детских садах и школах (38%), в медицинских учреждениях (33%), представителям дорожной полиции (33%), а также в сфере социальной защиты.

И хотя почти треть украинцев готова отказать взяточнику, но 42% опрошенных считают, что сообщать о факте коррупции в соответствующие органы не следует: по мнению одних, от этого ничего не изменится, другие же боятся последствий такого изобличения.

Отмечается, что в России, где довольно часто вспыхивают громкие коррупционные скандалы, лишь 39% респондентов назвали это явление главной государственной проблемой и чуть больше половины опрашиваемых негативно оценили усилия властей в преодолении коррупции.

Исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин в комментарии DW объяснил, что "огромное внимание людей к коррупционным скандалам, которыми сейчас богата Украина, создает впечатление, будто коррупции стало больше, но на самом деле коррупция многих лет сейчас лишь стала очевидной, о ней начали говорить вслух".

В киевском офисе Transparency International отмечают, что опрос проводился до запуска в Украине системы электронного декларирования, но не считают, что сейчас результаты существенно отличались бы.

"Опрос всегда имеет субъективный фактор, поэтому, если бы исследование провели сразу после публикации е-деклараций, то разочарование в действиях правительства могло бы быть еще большим", – считает Юрчишин.

Однако он подчеркнул, что до сих пор "Украина не имела подобных антикоррупционных подвижек".