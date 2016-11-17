В БПП возмущены, что нужно "клянчить" снять неприкосновенность с Новинского

1978 просмотров
1
Четверг, 17 ноября 2016, 11:10

Во фракции БПП возмущены решением регламентного комитета, который отложил решение о снятии неприкосновенности с народного депутата от Оппоблока Вадима Новинского.

Об этом выступая в Раде заявил народный депутат от БПП Степан Барна.

"Мы все говорим о равенстве перед законом. Генеральный прокурор не должен клянчить у депутатов снятия неприкосновенности особенно у ригов (Партия регионов) или другизх, кто причастен к преступлениям на Майдане", - сказал он.

По словам Барны, фракция требует не прятаться за неприкосновенностью и добровольно отказаться от нее.

Как известно, в среду регламентный комитет Рады, который должен утвердить или отклонить представление ГПУ о снятии депутатской неприкосновенности, отложил вопрос Новинского.

Новинский подозревается в давлении на покойного митрополита УПЦ МП Владимира в интересах экс-президента Виктора Януковича. Также его подозревают в незаконном ограничении свободы Александра Драбинко, который был помощником митрополита Владимира.

Больше о деле по Новинскому читайте в статье "И смех, и грех. Почему ГПУ заинтересовалась Новинским".

Татьяна Кусок, УП

Темы: Новинский БПП
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
"Самопомич" хочет снять неприкосновенность с Новинского без решения комитета 17 ноября 2016, 11:40
"Самопомич" не будет голосовать, пока Рада не возьмется за Новинского 17 ноября 2016, 10:20
Новинский пока с неприкосновенностью: заседание перенесли 16 ноября 2016, 19:06
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 46.119.253.---Igor Alexfndrovich Savenko17.11.2016 12:58
А почему в БПП не обурени, и сам Луценко в том же числе, что давно уже не решен вопрос со снятием неприкосновенности, как многие давно уже, и Луценко в их числе, обещали? Вносите законопроект, голосуйте, принимайте - всё, проблемы нет. Ну только нормально оформлениять документацию, что б доказательная база была, а не как с Мосийчуком.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
За сутки в зоне АТО 1 боец погиб, 1 ранен – штаб
Лукашенко: Мы грудью закрываем границу с Украиной
Львовского чиновника, подозреваемого в деле свалки, взяли на взятке – СМИ
КС взялся за языковой закон Кивалова-Колесниченко
Все новости
Разъяснение ЕК

Как будет работать новая система разрешений на въезд в Шенген

Киев глазами архитектора

Виктор Зотов: красота не спасает, а убивает