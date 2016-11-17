"Самопомич" хочет снять неприкосновенность с Новинского без решения комитета

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Четверг, 17 ноября 2016, 11:40

Фракция "Самопомич" требует вынести на голосование вопрос снятия неприкосновенности с нардепа Вадима Новинского без рекомендации комитета.

Об этом "Украинской правде" заявил депутат из фракции "Самопомич" Олег Лаврик.

"Мы требуем от председателя Верховной Рады поставить этот вопрос на повестку дня (снятие неприкосновенности -ред.). Вопрос решения комитета, рекомендовать, или не рекомендовать, или такое никакое, которое они вчера приняли – это не значит, что вопрос не должен быть в повестке дня согласно регламенту", – сказал Лаврик.

 

Фракция "Самопомич" в четверг почти вся в кулуарах

В то же время председатель регламентного комитета Павел Пинзеник на вопрос, можно ли вынести вопрос о снятии неприкосновенности нардепа без решения профильного комитета отметил:

"Я уже говорил, что был такой председатель Верховной Рады Иван Плющ. Ему принадлежат слова, что Верховная Рада может все. Теоретически она может все, пока не вмешивается Высший административный суд, как это было в случае с делом Мосийчука", – напомнил он.

Также Пинзеник пояснил, почему комитет решил отложить вопрос по Новинскому.

"Материалы, которые были предоставлены ГПУ, просто не дают сделать вывод согласно законности, мотивированности и обоснованности представления. Иными словами, обоснования представления мы вчера не увидели. Поэтому сейчас просим его обосновать дополнительно и просим ответить на предостережения защиты и самого Новинского".

"Получим ответы Генеральной прокуратуры и будем возвращаться к этому вопросу. Как только нам вернут ответы Генеральной прокуратуры течение срока продолжится и в любом случае мы поместимся в 20 дневный срок, как это предусматривает законодательство", – отметил нардеп.

Регламентный комитет Верховной Рады на заседании в среду отложил вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с представителя "Оппозиционного блока" Вадима Новинского, который фигурирует в уголовном деле о давлении на церковь.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что комитет, принимая такое решение, пытается переложить ответственность на Генпрокуратуру.

Роман Кравец, УП

Темы: Новинский Верховная Рада Самопомич
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IP: 46.119.253.---Igor Alexfndrovich Savenko17.11.2016 13:07
С первого раза все нужно сразу и нормально предоставлять, с нормально собранными доказательствами, что бы не возникало таких вот моментоа. По Клюеву - ГПУ уже после его выезда всё еще раз вносила, забыто уже? Пиар хорош. только когда за ним нормальная работа стоит, а не голые заявления.
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