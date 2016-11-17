Лукашенко: Мы грудью закрываем границу с Украиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что из Украины в Беларусь идет большой поток оружия.

Об этом он сказал в четверг, 17 ноября, во время общения с представителями средств массовой информации и блогерами из России, передает tut.by.

"Мы грудью закрываем 1200 километров границы с Украиной, потому что потоком идет оружие, взрывчатка. Мы их уже задерживаем не только на границе, но и на железнодорожном вокзале. Нам очень не просто", - заявил Лукашенко.

Президент сказал, что весь поток оружия и взрывчатки, который раньше перемещался через Прибалтику и Украину, сегодня хлынул через Беларусь.

"С одной стороны, это хорошо, а с другой — требуются большие усилия и затраты, чтобы удерживать здесь безопасность", - сказал Лукашенко.

По его словам, у РФ и Беларуси "есть ни с чем не сравнимая ценность — мир и согласие в доме",

"Всеми силами мы обязаны беречь это достояние, чтобы за спокойную жизнь людей не пришлось платить кровью, как это происходит во многих местах. К прискорбию, и в близкой и родной нам Украине", - цитирует Лукашенко сайт Белапан.

Он подчеркнул, что Беларусь и Россия выступают единым фронтом, когда "речь идет о ключевых вопросах международной политики". "В это непростое время белорусам и россиянам нужно держаться вместе, быть сильными, уметь заставить считаться с собой, сообща отстаивать наши интересы", — сказал Лукашенко.

Он добавил: "У нас с вами общая боль, общая слава, общее будущее. Вы никогда не будете в Беларуси чужими".