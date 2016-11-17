Ляшко просит забрать гражданство у "московской кукушки" Тимошенко

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Четверг, 17 ноября 2016, 12:53

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко просит президента Петра Порошенко лишить лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко украинского гражданства.

Об этом он заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"Я очень зол. Я очень зол на Юльку. Эта московская кукушка, одетая в украинские вышиванки, пыталась чужими руками реализовать Путинский кремлевский план по захвату власти (в Украине – ред.). Моей злости нет предела", – заявил Ляшко.

"Взяла кукушка московская, использовала деда (Юрия Шухевича – ред.), героя, политзаключенного, в своих грязных кремлевских играх", – возмутился он.

"Поэтому я обращаюсь с требованием к президенту Порошенко: лишить Тимошенко украинского гражданства за антигосударственную деятельность. Пусть ей Путин даст российское гражданство. Она это заслужила – вместе с российским гражданством звание героя России, за подрывную деятельность, которую эта московская кукушка проводит в Украине", – сказал Ляшко.

По его мнению, Тимошенко могла сама предложить импичмент президенту: "Ты герой, ты хочешь отставки Петра – выйди на трибуну и скажи, что я хочу отставки Порошенко. Ты чего перед собой деда пихаешь, лиса драная? Ты что себе позволяешь? Моих депутатов использовать в кремлевских играх! Я голову откручу любому, кто разваливает страну".

"Тимошенко договорилась с Путиным. Эти профурсетки "интеровские" – бойки, лёвочкины, медведчуки – крутят эту кукушку каждый день, с самого утра, и все российские каналы. Потому что она хочет власти – хочет власти ценой уничтожения страны, ее развала", – заявил лидер "радикалов".

"Ей не нравится Петр? Он мне еще меньше нравится, чем ей. Потому что она с ним не раз договаривалась. А я с ним ни о чем никогда не договаривался. Мне тоже он не нравится, но я не дам развалить страну", – добавил он.

"И тот, кто договаривается с кремлевскими чертями ради того, чтобы получить власть в стране, ты подумай, дура: ты на чем ее получишь – на развалинах Украины? Мы уже потеряли Донбасс и Крым. Завтра после реализации московского сценария румыны заберут Черновцы, Венгрия заберет Закарпатье... Где будет Харьков, где будет Одесса? Где ты будешь хозяйничать? Мозги отсохли вообще в жажде власти", – сказал Ляшко

"И ради власти договаривается с Путиным? Использует кума Путина, своего друга старого Медведчука? И моего депутата Шухевича ведут на бойню – московскую бойню, – а потом еще и грохнуть хотели", – возмутился он.

"Поэтому я требую от Порошенко-президента лишить Тимошенко украинского гражданства и выслать в Россию. Ее там с нетерпением ждут – и за газ, и за все прочее", – заявил Ляшко.

Алена Рощенко, УП

Темы: Тимошенко Ляшко гражданство Порошенко Росcия
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Комментарии — 6
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IP: 82.145.220.---Бабушкин17.11.2016 13:18
Респект.
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IP: 185.26.180.---Антиимперия17.11.2016 13:18
Она надоела, проходимка.
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IP: 95.108.225.---Sergey Dragan17.11.2016 13:12
Красава!!
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IP: 130.180.210.---Бодро17.11.2016 13:04
Краще і не скажеш
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IP: 91.201.246.---inpolis201117.11.2016 13:03
Ляшка не пыдтримую, але в даному випадку: Браво!!!
(Особливо про лису драну :)
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