Луценко считает, что Новинского "крышуют" политические силы

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Четверг, 17 ноября 2016, 13:46
glavred.info

Генеральный прокурор Юрий Луценко выступил категорически против политического "крышевания" по делу Вадима Новинского.

Об этом он заявил в комментарии "Украинской правде" в четверг.

"Я вообще считаю "крышевание" недопустимым, а по делу Януковича – еще больше", – сказал Луценко.

В то же время генпрокурор не захотел называть политические силы или людей, которые, по его мнению, "крышуют Новинского".

Однако по данным УП, полученным от собеседников во фракциях коалиции, решение о том, чтобы комитет не принял заключение по представлению Луценко принималось лидерами двух политсил: БПП и "Народного фронта".

В то же время в среду, в ходе перерыва в работе регламентного комитета глава комитета Павел Пинзеник и секретарь Дмитрий Лубинец несколько раз с разными бумагами заходили и выходили из кабинета, где решения комитета ждал генпрокурор Луценко.

Регламентный комитет Верховной Рады на заседании в среду отложил вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с представителя "Оппозиционного блока" Вадима Новинского, который фигурирует в уголовном деле о давлении на церковь.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что комитет, принимая такое решение, пытается переложить ответственность на Генпрокуратуру.

Фракция "Самопомич" 17 ноября предложила вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с Новинского без рекомендации комитета.

Украинская правда

Темы: Новинский Луценко Генпрокуратура Верховная Рада
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Комментарии — 2
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IP: 77.243.183.---Олеся Дещенко17.11.2016 15:40
это договорняк Пети с ОБ, он извинялся перед Новинским за «суку православную». Не зря «Интер» каждый день пиарит Петю.
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IP: 46.119.253.---Stas Ishchenko17.11.2016 14:03
Луценко проще объявлять какие-то заговоры, чем собрать доказательства. на основании которых можно будет опринять юридическое решение?) Он не думал, что аргумент "Новинский-сволочь" немного слабоват?
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