КС заслушает Парубия, Грынива, Яценюка и Ко о "языковом законе"

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Четверг, 17 ноября 2016, 13:56

Конституционный Суд решил привлечь как свидетелей по делу о конституционности "языкового закона" Колесниченко-Кивалова Андрея Парубия, Игоря Грынива, Арсения Яценюка и Сергея Соболева и других депутатов Верховной Рады 6 созыва.

На заседании в четверг судьи КС удовлетворили соответствующее ходатайство юриста партии "Свобода" Олега Бондарчука, сообщает "Интерфакс-Украина".

Суд также согласился привлечь ряд экспертов к рассмотрению данного вопроса: юриста и экс-"регионала" Сергея Головатого, директора Института украинского языка Павла Гриценко и заместителя главы Координационного совета по вопросам применения украинского языка во всех сферах общественной жизни при Минкульте Тараса Марусика.

Кроме того, КС удовлетворил ходатайство депутата от "Народного фронта" Леонида Емца о привлечении к данному производству ряда материалов, которые, по его мнению, являются, необходимыми доказательствами при рассмотрении этого вопроса.

В частности, по словам Емца, речь идет о письме Государственной пограничной службы о том, что 22 депутата из голосовавших "за" закон были в то время за пределами Украины, и справку из аппарата ВР, где 11 депутатов сообщили, что не голосовали "за", а также о видеозаписи "кнопкодавного" голосования.

Председательствующий на заседании и.о. главы КС Виктор Кривенко сообщил, что в рассмотрении вопроса о конституционности языкового закона объявляется перерыв для подготовки экспертов и свидетелей для участия в процессе.

Дата следующего заседания будет объявлена позже.

Утром КС пикетировали с требованием отменить закон бывших "регионалов", который предоставлял преимущества, в частности, русскому языку в ряде регионов.

Как известно, 3 июля 2012 года Верховная Рада приняла во втором чтении "языковой закон" с нарушением процедуры. "За" него проголосовали 190 из 194 депутатов фракции "Партии регионов", Головатый отсутствовал.

"Регионал" Михаил Чечетов тогда заявил, что оппозицию "развели, как котят".

В июле того года противники "языкового закона" голодали под "Украинским домом" в Киеве в знак протеста.

Однако 8 августа 2012 года тогдашний президент Виктор Янукович подписал закон "О принципах государственной языковой политики".

23 февраля 2014 года, после расстрелов на Майдане и смены власти, Верховная Рада отменила закон о принципах государственной языковой политики авторства Колесниченко.

Темы: КС язык законодательство Партия регионов
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IP: 93.75.36.---formalin17.11.2016 15:37
А Кіаалова з подєльніками що, не залучають? І всіх, хто був за?
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IP: 5.254.65.---shidnyak17.11.2016 14:41
* 1748 рік. Наказ Синоду Київському митрополитові Самуїлу Милославському ввести в Києво-Могилянській академії та в усіх школах України російську мову викладання, в результаті чого на Лівобережжі зникло 866 українських шкіл.
* 1763 рік. Указ Катерини ІІ про заборону викладати українською мовою в Києво-Могилянській академії.
* 1785 рік. Наказ Катерини ІІ по всіх церквах імперії правити службу Божу російською мовою. Російська мова заведена у всіх школах України.
1789 рік. У Петербурзі з ініціативи Катерини ІІ видано Порівняльний словник усіх мов, у якому українська мова визначається як російська, спотворена польською.
* 1863 рік. Валуєвський циркуляр: 'Української мови не було, немає і бути не може, а хто цього не розуміє – ворог Росії'.
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IP: 5.254.65.---shidnyak17.11.2016 14:39
* 1627 рік. Указом царя московського Олексія Михайловича та його батька патріарха Філарета звелено було книги українського друку зібрати і на пожежах спалити із суворою забороною будь-коли в майбутньому купувати українські книги.
* 1709 рік. Указ Петра І про заборону друку книг українською мовою, а книги, друковані церковно-слов'янською мовою, звіряти з російським виданням, щоб у них ніякої різниці не було.
* 1729 рік. Наказ Петра І про переписування в Україні державних постанов та розпоряджень з української мови на російську.
1740 рік. Російська імператриця Анна Іванівна створила правління гетьманського уряду під керівництвом московського князя Олексія Шаховського та запровадила російську мову в діловодстві на території України.
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