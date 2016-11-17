СБУ рассказала о деталях задержания львовского чиновника на взятке

00
1
Четверг, 17 ноября 2016, 14:02

Начальник управления жилищного хозяйства городского совета Львова Юрий Голец был задержан во время получения "отката" от коммерческой структуры за содействие в заключении договоров на работы по ремонту домов и благоустройству города.

Об этом сообщает СБУ.

"Сотрудники спецслужбы выяснили, что за уже заключенные соглашения на почти два миллиона гривен чиновник требовал 5-8% от суммы в зависимости от разновидности работ. Задокументирована также договоренность начальника управления с бизнесменами посодействовать подписанию новых договоров на 8 миллионов гривен", – заявили в ведомстве.

Гольца задержали в центре города во время получения очередной части взятки в размере 80 тысяч гривен. В настоящее время происходят обыски в помещении Львовского городского совета.

Открыто уголовное производство, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

 

В свою очередь генпрокурор Юрий Луценко опубликовал на своей странице в Facebook фото задержанного Гольца с открытым лицом (на фотографиях СБУ оно было скрыто) и добавил, что Голец уже рассказал о размерах "откатов".

"Начальник управления жилищного хозяйства горсовета любезно объясняет, что раньше за подряды надо было платить долю в 10% от стоимости работ. Но в эти кризисные времена – 7%. А вот за вывоз мусора вообще – 5%! Военная прокуратура вместе с СБУ взяли эту пиранью на горячем", – написал он.

Как известно, ранее о задержании Гольца за взятку сообщили львовские СМИ. По их данным, он получил не 80, а 90 тысяч гривен, а в целом требовал 800 тысяч.

Также в нескольких чиновников львовской мэрии в четверг проходят обыски.

в конце октября прокуратура Львовской области объявила Гольцу о подозрении относительно незаконного обращения с отходами на Грибовичской свалке, на которой в мае в результате пожара и обвала погибли люди.

Впрочем, как отмечал в начале ноября прокурор Львовщины Юрий Квяткивский, Гольца так и не отстранили от работы. Суд отпустил его под личное обязательство.

Украинская правда

Темы: Львов СБУ взятка
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Садовый узнал о задержании львовского чиновника из СМИ 17 ноября 2016, 14:57
Львовского чиновника, подозреваемого в деле свалки, взяли на взятке – СМИ 17 ноября 2016, 11:14
Луценко обвиняет Садового в продаже 23 га земли задешево 16 ноября 2016, 01:29
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 46.118.120.---Michal-5617.11.2016 14:30
Тоді відпустили бо були в долі, не інакше.
А тепер буде по іншому?
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Лукашенко хочет провести выборы в Украине: Мы наведем порядок
Своего мало: Россия ищет газ в украинской акватории Азовского моря
Аваков объявил конкурс на должность главы Нацполиции
4 нардепов накажут за сокрытие в е-декларациях
Все новости
скандал

Боб Дилан не приедет за Нобелевкой

Видео

14 эпизодов кино, в которых сыграл Трамп