СБУ рассказала о деталях задержания львовского чиновника на взятке

Начальник управления жилищного хозяйства городского совета Львова Юрий Голец был задержан во время получения "отката" от коммерческой структуры за содействие в заключении договоров на работы по ремонту домов и благоустройству города.

Об этом сообщает СБУ.

"Сотрудники спецслужбы выяснили, что за уже заключенные соглашения на почти два миллиона гривен чиновник требовал 5-8% от суммы в зависимости от разновидности работ. Задокументирована также договоренность начальника управления с бизнесменами посодействовать подписанию новых договоров на 8 миллионов гривен", – заявили в ведомстве.

Гольца задержали в центре города во время получения очередной части взятки в размере 80 тысяч гривен. В настоящее время происходят обыски в помещении Львовского городского совета.

Открыто уголовное производство, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

В свою очередь генпрокурор Юрий Луценко опубликовал на своей странице в Facebook фото задержанного Гольца с открытым лицом (на фотографиях СБУ оно было скрыто) и добавил, что Голец уже рассказал о размерах "откатов".

"Начальник управления жилищного хозяйства горсовета любезно объясняет, что раньше за подряды надо было платить долю в 10% от стоимости работ. Но в эти кризисные времена – 7%. А вот за вывоз мусора вообще – 5%! Военная прокуратура вместе с СБУ взяли эту пиранью на горячем", – написал он.

Как известно, ранее о задержании Гольца за взятку сообщили львовские СМИ. По их данным, он получил не 80, а 90 тысяч гривен, а в целом требовал 800 тысяч.

Также в нескольких чиновников львовской мэрии в четверг проходят обыски.

в конце октября прокуратура Львовской области объявила Гольцу о подозрении относительно незаконного обращения с отходами на Грибовичской свалке, на которой в мае в результате пожара и обвала погибли люди.

Впрочем, как отмечал в начале ноября прокурор Львовщины Юрий Квяткивский, Гольца так и не отстранили от работы. Суд отпустил его под личное обязательство.

Украинская правда