В регламентном комитете боятся массовых требований снятия неприкосновенности

И. о. главы регламентного комитета Павел Пинзеник прогнозирует массовую подачу представлений на снятие неприкосновенности с депутатов в случае лишения его комитета функции одобрять эти представления.

Об этом он сообщил журналистам, сообщают "Украинские новости".

"В случае снятия этой функции с комитета, будет массовая подача таких представлений для отвлечения Рады от проблемных вопросов", – сказал он.

Он считает, что такие вопросы должны рассматриваться на заседаниях Рады после надлежащего изучения доводов следствия профильным комитетом или специальным органом.

Ранее глава фракции "Самопомичи" Олег Березюк заявил, что фракция намерена инициировать освобождение регламентного комитета от функции рассмотрения вопроса о снятии депутатской неприкосновенности.

"В ближайшее время мы хотим отменить позицию регламента о том, что профильный комитет берет на себя функции следствия и рассматривает необходимость снятия депутатской неприкосновенности с каждого депутата", – сказал он.

В свою очередь на брифинге заместитель председателя Рады Оксана Сыроид сообщила, что "Самопомич" уже подготовила соответствующий законопроект о внесении изменений в регламент, который будет зарегистрирован в ближайшее время.

Как известно, депутат от "Самопомичи" Олег Лаврик также рассказал "Украинской правде", что фракция требует вынести вопрос снятия неприкосновенности с депутата от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского без решения комитета.

Регламентный комитет Верховной Рады на заседании в среду отложил вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с представителя "Оппозиционного блока" Вадима Новинского, который фигурирует в уголовном деле о давлении на церковь.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что комитет, принимая такое решение, пытается переложить ответственность на Генпрокуратуру.